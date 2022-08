Fineqia verwerft volledige IP-rechten op zijn software voor de uitgifte van schulden

VANCOUVER, BC, 31 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is verheugd om de aankoop van het Fineqia-platform ("platform") van Nivaura Ltd aan te kondigen. De overname omvat de softwarecode en het daarmee samenhangende intellectuele eigendom van het fintech-platform, dat de plaatsing van schulden- en eigenvermogensinstrumenten mogelijk maakt.

Nivaura is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd blockchain-bedrijf dat ook oplossingen heeft geleverd aan de London Stock Exchange Group (LSEG) en Singapore's DBX Bank. Fineqia is aandeelhouder van Nivaura Ltd en tekende de overeenkomst in februari 2021 om de software te kopen op basis van een exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie. De overdracht van het IP is in de afgelopen paar maanden uitgevoerd en deze maand afgerond.

Het platform bevat essentiële functies, zoals het vaststellen van prijzen, abonnementen, verzilveren, risicobeheer, marketing, back-office-processen en het inplannen van transacties. Het platform kan verbinding maken met de blockchain van Ethereum om te communiceren en slimme contracten uit te voeren om transactiegegevens op te slaan.

"Met IP-eigendom kunnen we meer doen in zowel TradFi (traditionele financiën) als het gedecentraliseerde web 3.0," aldus de CEO van Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Met een eigen platform krijgen we meer flexibiliteit om ons aan te passen aan de snel veranderende eisen van de markt."

De overname is in overeenstemming met de strategie van het bedrijf om te investeren in of te verwerven in bedrijven of technologieën die op blockchain gebaseerde financiële oplossingen ontwikkelen en verspreiden, die een aanvulling vormen op de kernactiviteiten van het bedrijf om op schulden en op aandelen gebaseerde effecten te plaatsen. De overnameprijs vertegenwoordigt minder dan 1% van de marktkapitalisatie van Fineqia.

Daarnaast adviseert het bedrijf dat Stephen McCann, de lange tijd voormalig Chief Financial Officer van het bedrijf, het bedrijf opnieuw als interim-CFO heeft opgericht. Cheryl Kong heeft ontslag genomen als CFO en als directeur van het bedrijf. Het bedrijf bedankt Mevr. Kong voor haar bijdragen aan het bedrijf.

OVER FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia International is een beursgenoteerd Canadees bedrijf, dat opereert vanuit Londen in Groot-Brittannië. De aandelen worden verhandeld op de Canadian Securities Exchange (CSE) in Toronto, bovendien is het ook genoteerd in de VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). Dit moederbedrijf schetst de corporate governance, cultuur, processen en strategie voor het bedrijf en zijn dochterondernemingen. De activiteiten omvatten investeringen in een groeiende portfolio van blockchain- en fintech-bedrijven en -technologieën over de hele wereld.

OVER NIVAURA

In de afgelopen zes jaar heeft Nivaura een leidende rol gespeeld in het leveren van efficiëntie op de primaire markten, en via de actieve dialoog met de toezichthouders en de deelnemers aan de kapitaalmarkten, heeft het belangrijke innovaties op het gebied van digitalisering en automatisering aangestuurd. Nivaura blijft met de sector samenwerken om zijn volledig flexibele technologie te verfijnen, wat een gemakkelijk aan te passen witlabel-oplossing is voor de deelnemers aan de kapitaalmarkten om naadloze digitale reizen voor hun klanten te configureren. Dit stelt klanten van een bank ook in staat om innovaties uit te proberen in een gecontroleerde omgeving, naast de manier van werken die ze gewend zijn, bijvoorbeeld het uitgeven van traditionele en getokeniseerde effecten via een enkel en naadloos digitaal platform.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in deze publicatie kunnen op de toekomst gerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetgeving) ('toekomstgerichte verklaringen'). Alle verklaringen, met uitzondering van historische feiten, die de activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die Fineqia (het 'bedrijf') van mening is, verwacht of verwacht in de toekomst zal of kan plaatsvinden (waaronder, maar niet beperkt tot, verklaringen over potentiële overnames en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen herkenbaar aan de hand van de woorden 'kan', 'zal', 'moet', 'doorgaan', 'verwachten', 'anticiperen', 'inschatten', 'geloven', 'plannen' of 'project' of het negatieve van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan de meeste het vermogen van het bedrijf om de werkelijke resultaten van het bedrijf te controleren of te voorspellen, niet kunnen overstijgen, wat ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt, het niet verkrijgen van een toereikende financiering en andere risico's die in de openbare mededelingen van het bedrijf in het dossier bij de relevante regelgevende instanties worden vermeld. Elke toekomstgerichte verklaring is alleen geldig op de datum waarop hij wordt afgelegd, behalve in zoverre wordt vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om een toekomstgerichte verklaring bij te werken, behalve in de mate die is vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

Voor meer informatie: Katarina Kupcikova, Analyst, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. [email protected], T. +1 778 654 2324

