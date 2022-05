Fini l'ennui : Une étude révèle que les comptables et les auditeurs se considèrent comme créatifs, curieux et aventureux

Selon l'étude, quelque 37 % des comptables et auditeurs interrogés accordent une grande importance à la résolution créative des problèmes. Près de la moitié (47 %) se disent aventureux lorsqu'il s'agit d'essayer de nouvelles technologies. Les professionnels de la comptabilité disent vouloir passer plus de temps à collaborer avec leurs clients et leurs collègues, et leur attention s'est déplacée de l'analyse de ce qui s'est passé vers l'anticipation de ce qui va se passer.

« Nous sommes à l'écoute de nos clients depuis plus de 30 ans, et le message clair de cette étude est que le secteur sera très différent à l'avenir de ce qu'il est aujourd'hui », a déclaré David Osborne, PDG de Caseware. « Ce qui était traditionnellement perçu comme une profession fastidieuse, où l'on croquait des chiffres, se transforme rapidement en une profession dynamique, guidée par des idées analytiques et axée sur la collaboration créative. Les solutions basées sur le cloud, l'automatisation intelligente et d'autres innovations font naître de nouvelles opportunités commerciales et ouvrent de nouvelles perspectives de carrière. »

Caseware, le principal fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) pour le secteur de l'audit et de la comptabilité, a mené cette étude d'août à décembre 2021. Les résultats sont déjà appliqués dans le développement des produits et services de l'entreprise et ont également contribué à la création de sa nouvelle marque. Parmi les idées partagées par les répondants à l'enquête, on constate que beaucoup ont développé leurs compétences humaines afin de favoriser des relations de travail plus étroites avec les clients et les collègues. Ils sont également de plus en plus conscients de leur capacité à créer un impact durable, selon l'étude.

« Plus que jamais, nous voyons des auditeurs, des comptables et des analystes financiers fiers du fait que leur travail profite au monde et l'améliore », a déclaré Osborne. « Ils jouent un rôle clé, par exemple, en aidant les organisations à aller au-delà de la divulgation financière traditionnelle pour partager des informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Que les professionnels de la comptabilité détectent et préviennent les fraudes, garantissent le bon fonctionnement des systèmes ou aident les entreprises à fonctionner à la fois efficacement et de manière éthique, les personnes qui comptent sur Caseware font la différence. »

Caseware annonce une refonte de marque

Afin de soutenir et de conduire le changement transformationnel de l'industrie, Caseware a annoncé un rebranding international alors qu'elle commence à déployer la prochaine génération d'outils d'automatisation, d'analyse et de résolution de problèmes, tous conçus pour enrichir l'expérience de ses clients alors qu'ils aident leurs clients à atteindre une performance sans précédent.

La nouvelle marque Caseware a été révélée à Toronto lors de la CwX, la première conférence annuelle mondiale de la société. Dans ses remarques à l'audience combinée en personne et en ligne, Osborne s'est engagé à fournir aux clients des outils polyvalents et innovants qui leur permettent de faire leur meilleur travail. Le PDG a également fait part de l'objectif renouvelé de l'entreprise : « Caseware est là pour aider ses clients à travailler plus efficacement, à obtenir des informations plus approfondies et à aller plus loin sur le chemin qui mène au changement pour le mieux. Nous réussissons en faisant progresser le succès de nos clients, et nous les aidons à conduire la transformation en concevant une technologie qui reflète notre compréhension profonde de ce qu'ils espèrent atteindre, et pourquoi. »

Au cœur de la nouvelle offre de produits de la société se trouve un outil de business intelligence de pointe, basé sur le cloud, appelé Sherlock, qui consolide les données de plusieurs engagements et génère des informations puissantes qui peuvent ensuite être exploitées pour améliorer l'efficacité et accélérer la croissance. Lancé officiellement le 19 mai, Sherlock est le premier d'une série de produits changeant le marché que Caseware prévoit d'introduire au cours des trois à cinq prochaines années.

« Alors que nous construisons les outils qui contribuent à transformer l'avenir de la comptabilité, nous aidons également les clients individuels à poursuivre des carrières alimentées par la curiosité et l'intelligence créative », a déclaré Osborne, qui a rejoint Caseware en tant que PDG en juin 2021 après un investissement stratégique dans la société par la société de capital-investissement Hg Capital en octobre 2020.

Grâce au soutien financier de Hg et sous la direction d'Osborne, Caseware a connu une croissance exponentielle. Rien que l'année dernière, la société a ajouté plus de 250 nouveaux membres d'équipe dans le monde entier. Consolidant sa position de fournisseur leader de logiciels d'audit et d'assurance basés sur le cloud, Caseware a également étendu sa présence mondiale en acquérant trois de ses distributeurs : aux États-Unis, au Danemark et aux Pays-Bas.

« Nous vivons une période passionnante pour le secteur de la comptabilité et de l'audit, car la transformation numérique nous emmène dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés », a déclaré Osborne. « Nous sommes impatients d'équiper davantage de comptables et d'auditeurs dans le monde entier avec des solutions qui répondent à leurs attentes élevées en matière de rapidité, de précision, de réactivité et, tout aussi important, à leur désir de collaboration plus facile et de résolution de problèmes axée sur la perspicacité. Grâce à nos outils et à nos plates-formes bien conçus, ils pourront se concentrer sur ce qui compte le plus : établir des relations plus solides avec leurs collègues et leurs clients - et nous serons à leurs côtés en tant que partenaire innovant et de confiance. »

