Fintech brasileira inova em operações financeiras internacionais em 2019 e promete mais para 2020

SAO PAULO, 24 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ - De janeiro a novembro de 2019, os brasileiros enviaram R$ 547,8 bilhões para o exterior, de acordo com dados do Banco Central. Para apoiar as pessoas e empresas brasileiras envolvidas nessas operações, a Remessa Online, maior plataforma de transferências internacionais do Brasil, evoluiu para oferecer uma experiência cada vez melhor para o cliente em 2019. Foram várias soluções novas e inéditas no mercado brasileiro, que consolidaram a posição da fintech como a solução mais completa, rápida e barata de transferências internacionais.

Transferências mais rápidas

Em 2019 a Remessa Online passou a oferecer transferências internacionais no mesmo dia para o Reino Unido e Europa . Com isso, tornou-se a solução mais rápida de transferências internacionais no Brasil.

Plataforma online para pessoas jurídicas

A fintech brasileira passou a oferecer uma experiência 100% online para microempreendedores receberem por serviços prestados ao exterior. Com isso, desenvolvedores, designers e outros prestadores de serviços passaram a poder explorar oportunidades globais de negócios, contando com a ajuda da Remessa Online na hora de receber seus honorários.

Aprovação automática para cursos e investimentos

Para quem quer investir em ações no exterior ou estudar no exterior , a Remessa Online simplificou a vida. Agora a aprovação do envio de dinheiro para essas duas naturezas é automática. Para quem vai transferir dinheiro para uma corretora de investimentos, essa regra vale para todos os valores. Para pagamento de cursos, a aprovação é automática até o limite de US$ 10 mil por envio, desde este seja o valor total do curso.

Menor custo do mercado

A Remessa Online reduziu suas taxas para oferecer o menor custo do mercado, independente do valor a ser enviado. Agora a tarifa bancária de R$ 5,90 só é cobrada nos envios de até R$ 2.500,00.

Aumento de limite 100% online

Para aqueles que precisam enviar mais de R$ 75 mil por ano para o exterior, o aumento de limite se tornou 100% online em 2019. Agora basta subir as cópias digitais do documento de identidade, comprovante de residência e da declaração do Imposto de Renda diretamente na plataforma, e assinar a ficha cadastral digitalmente. Ou seja, tornamos a experiência do cliente menos burocrática.

Novas moedas para receber do exterior

Além das moedas estrangeiras mais conhecidas - dólar americano , euro e libra esterlina - a Remessa Online passou a receber em dólar canadense , dólar australiano , iene japonês e franco suíço . Com isso, países com forte presença de imigrantes brasileiros, como Japão, Canadá e Austrália, passaram a poder enviar dinheiro para o Brasil por meio da Remessa Online. Além disso, os clientes passaram a contar com uma conta multimoedas individual no Brasil, com códigos IBAN e SWIFT individuais.

Em 2020, a Remessa Online vai trazer muitas outras inovações para ajudar pessoas e empresas brasileiras a se tornarem mais e mais globais. Fique atento e aguarde as novidades. Feliz 2020 para todos nós.

