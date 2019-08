Fintech de compra e venda de recebíveis chegou ao mercado.

Todos os recebíveis adquiridos pela Adiante passam por uma análise de risco instantânea, feita em poucos segundos, segundo o CEO da fintech, Gustavo Blasco, isso só é possível devido ao know-how adquirido pelo Grupo GCB em mais de 4 anos operando no mercado de antecipação de recebíveis. Por meio de uma securitizadora do Grupo, mais de R$ 500 milhões de reais foram antecipados para diversas empresas. Para Blasco, essa expertise foi fundamental para elaborar um modelo proprietário de análise de crédito e utilizar inteligência artificial com o objetivo de identificar fraudes. Este modelo aliado a algoritmos, também proprietários, proporcionaram a concessão de crédito mais rápida do mercado.

Blasco explica que na Adiante, o limite máximo de crédito é de R$ 130 mil, com taxa média de juros de 4,5%. No entanto, o índice pode variar entre 1% e 13%, percentagem atribuída de acordo com o perfil de risco do tomador. Além disso, por ser 100% online, ela funciona aos sábados, domingos, feriados e de madrugada. E todas as interações são por meio de bots inteligentes, seja por mensagens, e-mail ou ligações telefônicas.

O CEO finaliza, a Adiante é destinada à concessão de crédito por meio da compra de recebíveis e a PeerBR, irá securitizar os créditos comprados pela Adiante e revendê-los em portfólios pulverizados em um marketplace 100% digital e intuitivo."

O objetivo é ganhar escala e atingir R$ 200 milhões de aquisições até o fim do ano, uma vez que a plataforma da PeerBR vai revender as notas fiscais adquiridas pela Adiante. O modelo de negócios prevê a divisão em nove portfólios, de acordo com o risco e o prazo. As taxas de juros vão variar de 2% a 10% ao mês, à medida em que o risco é repassado ao comprador.

