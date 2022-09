Fintech gaúcha é premiada como a melhor empresa de serviços financeiros para se trabalha no Brasil

paySmart ficou em 1º lugar entre as empresas de serviços financeiros com até 99 funcionários do ranking GPTW Instituições Financeiras

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A paySmart, fintech que atende empresas de diversos setores e tamanhos com soluções de pagamentos, foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no país, segundo o Great Place to Work (GPTW). O anúncio foi realizado nesta semana, em cerimônia promovida pelo GPTW, em São Paulo (SP).

"Na paySmart, a gente sempre fala que, antes da tecnologia, estão as pessoas. Esse reconhecimento é mais um sinal de que estamos no caminho certo. O cuidado com as pessoas, além da a nossa paixão coletiva por tecnologia, faz a paySmart ser uma excelente empresa para se trabalhar. Agradeço ao GPTW e a cada paySmarter", destaca Daniel Oliveira, CEO da paySmart.

A organização GPTW premia, há 16 anos, as melhores empresas para se trabalhar, elaborando rankings setoriais, regionais e temáticos, no Brasil e no mundo. O de Instituições Financeiras, do qual a paySmart participou, está em sua 4ª edição e reconheceu mais de 50 empresas, das quais 15 de serviços financeiros, 10 bancos, 10 seguradoras, nove cooperativas de crédito e cinco financeiras de crédito. As empresas foram divididas de acordo com o número de funcionários. As que possuem até 99 colaboradores concorreram como pequenas; aquelas de 100 a 999, como médias, e aquelas com mais mil funcionários, como grandes. Para chegar aos resultados, o GPTW realizou pesquisas anônimas junto aos funcionários e analisou as práticas de cada empresa, em uma auditoria cultural.

Uma das iniciativas recentes da startup premiada foi o paySmart Connect, realizado em Porto Alegre, no mês de junho, durante dois dias, no formato presencial. A ação estimulou o trabalho em equipe, a integração entre os colaboradores e o compartilhamento de conhecimento e experiências entre os participantes. Uma série de atividades foram realizadas, criando a oportunidade de cada colaborador contribuir, com diferentes visões e conhecimentos, com o processo de evolução das soluções da paySmart. Também houve momentos de muita descontração, como nos almoços e happy hours, o que só reforçou o engajamento dos funcionários.

FONTE paySmart

