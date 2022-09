FintechCashier ist dabei, ein neues Bankgeschäftsmodell, „Lite Label" Banking-As-A-Service, auf den Markt zu bringen

LONDON, 23. September 2022 /PRNewswire/ -- FintechCashiers neues Bankgeschäftsmodell und die zukünftigen Dienstleistungen sind vielversprechend. Ja, Sie haben richtig gehört, FintechCashier wird sein erstes „Lite Label" Banking-As-A-Service-Abonnement herausbringen, das die Verwaltung von Händlern/ Affiliates/ Kunden/ Acquirern und die Ausgabe von Prepaid-Karten über eine Backend-Lösung ermöglicht.

Lite Label Banking-As-A-Service subscription by FintechCashier

Die ganze Covid-19-Pandemie ist vorbei, und FintechCashier hat sie stärker denn je überstanden. Diese innovative Technologie Forschungs-und Entwicklungsphase ist an ihren Fingerspitzen jetzt von der Einführung ihrer neuesten Service. Der in London ansässige FintechCashier verkündet stolz, dass er seinen Kunden die gesamte Palette digitaler Banking-Möglichkeiten über ein bedeutendes Abonnementmodell anbietet und damit auf die weltweit enorm gestiegene Nachfrage nach BaaS-Diensten reagiert.

„Das ‚Lite Label' Banking-As-A-Service bietet unseren neuen Kunden aller Größen und Branchen kreative und innovative Fintech-Lösungen, um ihr Geschäft enorm zu verbessern", sagt Shalom Dodoun, CEO und Gründer von FintechCashier.

Der Wettbewerb unter den Unternehmen, die die Infrastruktur für das Bankgeschäft anbieten, die in der künftigen digitalen Bankenlandschaft benötigt wird, war noch nie so groß wie heute, da die Verbreitung von Smartphones und des mobilen Internets enorm zunimmt. Die Menschen sind hungrig nach technologischen Updates, vereinfachten und schnellen Lösungen. Die Markentreue ist weg, der Markt ist hart und die Unternehmen kämpfen.

FintechCashier verfolgt diese Entwicklungen, die zum Entstehen eines neuen Akteurs in der digitalen Bankenbranche geführt haben. Unsere brandneue BaaS-Plattform ist modular, cloudbasiert und vollständig mit führenden Finanzdienstleistern integriert. Nutzer von BaaS werden Zugang zu allem haben, was sie für die Bereitstellung von Diensten wie Onboarding Rules Engine und Kerntechnologie für das Geldmanagement benötigen.

Was genau ist Lite Label Banking As A Service?

Nutzen Sie die Vorteile:

Vollständig gebrandete Lösung

Automatisiertes Onboarding für ihre Kunden

Nutzung unserer Onboarding Rules Engine zur Analyse aller auf der Plattform eingereichten Unternehmensanträge

API-Zugang

Frontend-Design für Firmen- und Privatkonten

Entwurfsverwaltung für Unternehmenskonten zur Verwaltung ihrer Finanzen

Processing-fähige Lösungen für Kontoaufstockung und Händlerdienste

Das hochmoderne System von FintechCashier ermöglicht es uns, den Onboarding-Prozess automatisch zu verwalten und jedem potenziellen Kunden den besten Dienstleister zuzuweisen. Nach jahrelanger Tätigkeit und ausschließlicher Betreuung von Direktkunden haben wir beschlossen, unsere Plattform für ausgewählte Partner zu öffnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die breite Palette an Verwaltungsinstrumenten und Dienstleistungen zu nutzen und die Lösungen an ihre Kunden zu vermarkten.

Lesen Sie hier mehr über unsere Plattform.

Was nun?

FintechCashiers nächster Vorstoß ist die globale Ausweitung von BaaS und die weitere Verbesserung ihrer schlüsselfertigen Lösung durch das Angebot einer Mehrwährungs-IBAN, die 27 Währungen und mehrere Zahlungsnetzwerke wie SEPA, SWIFT, CHAPS, BACS und Faster Payments unterstützt. Darüber hinaus erweitern sie ihre Bankpartner, um eine breite Palette von IBANs anbieten zu können, die in Großbritannien, Luxemburg, den USA und der Schweiz ausgestellt werden. Mit ihren neuen Plänen, in den BaaS-Markt zu expandieren, wurden viele zusätzliche Funktionen und Integrationen für Partner in den Bereichen Regtech, automatisierte KYC, AML und Onboarding in die Roadmap aufgenommen. FintechCashier baut weiterhin auf ein Netzwerk von Finanzpartnern und Banken, die KMU, Family Offices und Unternehmen der nächsten Generation helfen, die Welt zu erreichen. Sie bedienen 150 Länder, bieten 35 Verarbeitungs- und 20 Abrechnungswährungen an und arbeiten mit über 100 Banken zusammen, die alle über ein Gateway erreichbar sind.

Informationen zu FintechCashier

Die FintechCashier Group ist ein Anbieter von Zahlungs-Gateways und -Lösungen, der es Unternehmen ermöglicht, neue Märkte zu entdecken, traditionelle Branchen zu disruptieren und frei zu innovieren. Ziel und Zweck des Unternehmens ist es, das Wachstum zu fördern, indem es seinen Kunden eine zentralisierte, optimierte Finanzdienstleistungsplattform bietet, die sich an praktisch jede Branche anpassen lässt. Vision FintechCashier baut weiterhin auf ein Netzwerk von Finanzpartnern und Banken, die KMU, Family Offices und Unternehmen der nächsten Generation helfen, die Welt zu erreichen. Sie bedienen 150 Länder, bieten 35 Verarbeitungs- und 20 Abrechnungswährungen an und arbeiten mit über 100 Banken zusammen, die alle über ein Gateway erreichbar sind. https://www.fintechcashier.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905719/FintechCashier.jpg

SOURCE FintechCashier