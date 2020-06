FintechOS est la jeune entreprise de technologie financière la plus prometteuse de cette année en Europe selon des fondateurs, investisseurs et journalistes technologiques de renom

- The Europas a récompensé auparavant des startups novatrices comme Revolut et Starling Bank

LONDRES, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- FintechOS, fournisseur mondial de technologie pour la transformation numérique des banques et sociétés d'assurance est la jeune pousse de FinTech la plus géniale de cette année d'après The Europas Awards - lancé en 2009 par Mike Butcher, rédacteur de Techcrunch afin de distinguer l'innovation émergeant sur la scène européenne des startups. Les récompenses ont été annoncées en direct le 25 juin à l'occasion d'un événement en ligne.

Le jury était composé d'un éventail diversifié de fondateurs, investisseurs et journalistes technologiques européens.

Pour le jury, FintechOS se montre la jeune entreprise de technologie financière la plus prometteuse en Europe pour « aider les banques et les assureurs à accélérer leur transformation numérique et construire des produits numériques de bout en bout en quelques semaines, et non en quelques mois. » Plus de 40 clients des services financiers autour du globe se sont embarqués aux côtés de FintechOS en 24 mois. »

Teodor Blidarus, PDG de FintechOS, a déclaré : « C'est pour nous un honneur que certains des spécialistes de technologie les plus réputés dans le monde entier aient inclus FintechOS sur une présélection des startups les plus novatrices de la technologie financière. Nous avons énormément travaillé l'an dernier, en particulier pendant la pandémie, pour adapter sur mesure notre technologie et fournir de bout en bout et à une vitesse incomparable des parcours numériques hyper personnalisés de clients aux banques et aux assureurs. Une telle reconnaissance nous rend à la fois fiers et humbles. Nous sommes déterminés à augmenter encore plus la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients, à nos partenaires et à l'écosystème des services financiers au sens large. »

FintechOS a consolidé sa croissance en augmentant ses recettes de 300 % en glissement annuel au cours de ce premier trimestre par rapport au T1 2019 et a doublé le nombre de ses nouveaux clients par rapport aux six mois ayant précédé la pandémie de COVID-19. La Société est à l'heure actuelle associée à plus de 20 projets en vue du déploiement de solutions de transformation numérique pour les banques et assureurs au Royaume-Uni, en Europe centrale et orientale, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord.

Au cours de ces quelques derniers mois pendant le confinement, la demande pour les solutions de FintechOS s'est considérablement accrue, en particulier celles conçues pour venir en appui à l'intégration en ligne et à la configuration de branches virtuelles et d'assistance en ligne par l'intermédiaire de vidéo et de co-navigation à distance. La technologie native dans le nuage de FintechOS a été exécutée sur plans d'ingénieurs (en anglais) pour permettre un déploiement rapide et sur mesure en réduisant énormément la durée de lancement.

« Au-delà de 2020, chaque acteur des services financiers, depuis les dirigeants jusqu'aux challengeurs, devrait chercher à offrir des services financiers intégrant la vie financière tout entière d'une catégorie plus diversifiée de clients. Qu'il s'agisse d'un marché longuement établi ou émergeant, l'industrie pourrait avoir à agir et à réagir vite. L'objectif de FintechOS, c'est d'accélérer cette transformation en aidant les banques, les assureurs et autres organisations à mieux servir leurs clients en tout moment et en tout lieu, » a expliqué Sergiu Negut, cofondateur de FintechOS.

Selon un rapport publié par CB Insights, FintechOS se classe parmi les entreprises technologiques les mieux financées par le capital-risque en Europe. En décembre, FintechOS a obtenu un investissement de 12,7 millions d'euros en série A (en anglais).

À propos des Europas :

The Europas s'est montré en mesure de découvrir les jeunes entreprises les plus prometteuses en Europe et reste le seul événement indépendant de curation éditoriale qui reconnaisse la scène européenne des jeunes pousses technologiques. Depuis 11 ans, The Europas identifie les startups technologiques les plus novatrices en Europe (Spotify, Transferwise, Soundcloud et Babylon Health figurent parmi les lauréates précédentes).

À propos de FintechOS

FintechOS (www.fintechos.com) fournit un accès à une technologie d'avant-garde facilitant une progression plus rapide de la transformation numérique dans les institutions financières sur 20 marchés et quatre continents. La technologie de base de FintechOS permet aux prestataires de services financiers de réinventer la satisfaction de la clientèle en assurant un parcours numérique complet grâce une automatisation intelligente de ses processus numériques, créant ainsi une hyper personnalisation des produits et expériences pour chaque client sans exception.

