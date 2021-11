FintechOS met à jour sa plateforme pour stimuler la productivité des technologies financières

- FintechOS 22 permet aux fournisseurs de services financiers d'accélérer leurs projets numériques sans avoir à recourir à des niveaux élevés d'expertise technologique et d'investissement

- Parmi les nouvelles possibilités, citons le programme « Buy Now, Pay Later », les prêts à paiement fractionné, les options de découvert et de crédit pour les clients finaux, ainsi que les nouveaux produits hypothécaires

- La plateforme est à l'origine d'une « infrastructure financière à haute productivité » destinée aux institutions financières confrontées à des projets de transformation numérique

- FintechOS 22 est lancé à l'occasion de FintechOS Leap (du 2 au 4 novembre), l'événement virtuel annuel de trois jours organisé par la société pour présenter les succès, les défis et les bonnes pratiques en matière d'innovation financière

LONDRES, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- FintechOS , fournisseur mondial de technologies pour les banques, les assureurs, les coopératives de crédit et autres sociétés de services financiers, a dévoilé aujourd'hui la dernière version de son produit FintechOS 22. FintechOS 22 associe des blocs numériques composables et des blocs d'activité de base avec une approche no-code/low-code, étayée par une architecture cloud-native, avec les données au cœur, qui permet aux institutions de moderniser les systèmes existants et de lancer de nouveaux produits numériques différenciés plus rapidement, plus efficacement.

De nombreux prestataires de services financiers se sont lancés dans des projets de transformation numérique. Mais 70 % de ces projets ne parviennent pas à atteindre leur objectif de transformation numérique et les prestataires n'ont reçu quasiment aucun retour sur investissement (BCG, 2021). FintechOS aide les fournisseurs de services financiers à surmonter ces obstacles afin qu'ils puissent créer, tester et adapter de nouveaux produits et services numériques en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Avec FintechOS 22, l'entreprise propose la première « plateforme d'infrastructure financière à haute productivité », qui permet aux équipes internes de lancer plus facilement des projets numériques sans avoir besoin de ressources importantes ou de connaissances spécialisées.

Les mises à jour de la plate-forme pour les banques comprennent :

· De nouvelles solutions verticales, de bout en bout, telles que les prêts « Buy Now Pay Later » et les prêts à paiement fractionné, les facilités de découvert et de crédit.

· Des parcours expérience utilisateur (UX) prêts à l'emploi pour les prêts hypothécaires aux primo-accédants, les demandes de prêts personnels, les paiements fractionnés et l'accueil des comptes bancaires numériques, y compris ceux des PME.

· Connecteurs pour exploiter les sources de données API, notamment LexisNexis Bridger Insight, Companies House et les bases de données d'adresses postales.

Les mises à jour de la plateforme pour les assureurs incluent :

· Des parcours UX préconstruits pour les devis et les achats en libre-service d'assurance santé personnelle, la première notification de sinistre en assurance dommages, le suivi transparent de l'historique des versions des polices, les contrats multi-polices.

· Le configurateur de proposition amélioré permet aux entreprises de créer des règles automatisées pour offrir une couverture plus personnalisée aux demandeurs, présentée sous forme de cartes d'offre, et facilite la conformité avec la DDA (directive sur la distribution d'assurance) et les exigences de la FNA où le DNT (test des demandes et des besoins) et la consultation sont obligatoires.

De plus, le lancement de FintechOS Academy permet à ses clients et aux consultants en mise en œuvre d'apprendre à créer et à modifier des produits financiers indépendamment des équipes informatiques. Ce modèle en libre-service permet d'éviter de faire appel à des équipes internes de développement de logiciels et d'informatique surchargées pour les demandes de modification.

FintechOS 22 s'appuie sur quatre piliers principaux :

· Expérience client numérique composable – Des parcours clients prêts à l'emploi dans les domaines de l'accueil, de la banque, du crédit, de l'assurance et des sinistres, qui peuvent être facilement personnalisés pour améliorer l'expérience utilisateur et l'engagement.

· Capacités commerciales de base – Des composants verticaux spécifiques préconstruits, allant des prêts aux assurances, avec une intégration plus rapide dans les écosystèmes tiers, permettent aux institutions d'adapter les innovations existantes, les meilleures de leur catégorie, et d'accélérer la mise sur le marché.

· Autoriser une communauté de créateurs – La plateforme FintechOS est conçue pour les créateurs : les « créateurs numériques » au sein des institutions et leurs partenaires d'intégration. L'Innovation Studio, combiné à la FintechOS Academy et à Marketplace récemment lancé, permet aux équipes non techniques de créer et de lancer des produits et des parcours clients véritablement personnalisés.

· Infrastructure cloud-native, données au cœur – Cela apporte des améliorations majeures dans la gestion du cycle de vie du développement logiciel et garantit l'efficacité opérationnelle, la conformité réglementaire et la personnalisation basée sur les données dans tous les produits, services et expériences proposés.

« Trop souvent, les institutions financières qui se lancent dans une stratégie de numérisation se voient obligées de reproduire les capacités technologiques de leurs concurrents juste pour rattraper leur retard », a déclaré Teo Blidarus, PDG et cofondateur de FintechOS. « Cette charge est aggravée par les lourdes connaissances techniques et l'engagement financier que les organisations ont dû consentir pour ensuite devoir réinventer la roue à chaque fois qu'un nouveau produit est créé. Avec FintechOS 22, les institutions peuvent enfin surmonter ces inefficacités et développer des produits véritablement personnalisés aux besoins de leurs clients. »

« Mais ce n'est que le début. Alors que la finance embarquée commence à remodeler nos marchés et à brouiller les frontières entre les fournisseurs, les industries et les technologies, les fournisseurs de services financiers doivent changer. Ils doivent être en mesure de créer rapidement des produits nouveaux et différenciés qui peuvent être facilement intégrés aux offres de tiers. Et cela ne peut se faire que par le biais d'une infrastructure financière à haute productivité et d'une approche d'innovation low-code. L'ère des architectures technologiques monolithiques centrées sur les TI doit prendre fin », a conclu Blidarus.

FintechOS 22 sera lancé lors du FintechOS Leap (du 2 au 4 novembre). FintechOS Leap est l'événement virtuel annuel de trois jours qui présente les succès, les défis et les meilleures pratiques en matière d'innovation financière. L'événement compte plus de 60 orateurs de premier plan et plus de 1 000 professionnels de l'industrie y participent.

À propos de FintechOS

FintechOS opère un changement de paradigme dans la façon dont les produits et services financiers sont créés en faisant en sorte que les banques et les assureurs soient véritablement centrés sur le client.

Nous consolidons les données essentielles provenant de nombreuses sources, comme les bases de données existantes et les API des écosystèmes, et ces données riches sont automatiquement intégrées à chaque étape du parcours clients afin de créer des offres véritablement personnalisées. Nos technologies s'intègrent parfaitement aux systèmes informatiques existants et nos outils low-code permettent aux organisations de concevoir rapidement des expériences client enrichissantes.

Grâce à ces capacités, nos clients peuvent adapter les produits, les services et les interactions à un segment de la population, augmenter le retour sur investissement et réduire les délais de mise sur le marché.

La solution FintechOS Lighthouse a été conçue pour créer des parcours clients bancaires de bout en bout, adaptés à l'avenir - elle permet de proposer des produits et services plus intelligents et personnalisés. Grâce aux fonctionnalités prédéfinies et au low-code, les organisations peuvent créer de la valeur rapidement. Abandonner les systèmes existants ou les maintenir en place, tout est possible.

FintechOS Northstar, notre plateforme d'assurance centrée sur le client, permet aux assureurs de proposer des produits et services intelligents, à un rythme plus rapide. Notre plateforme fait de l'innovation continue et de la commercialisation rapide une réalité. Parallèlement, elle permet de réduire les coûts grâce à des parcours clients numériques de bout en bout et à une efficacité accrue.

Le FintechOS Innovation Studio ouvre l'accès à l'innovation grâce à un cadre low-code. C'est un espace où vos équipes non techniques peuvent créer et lancer des produits et des parcours personnalisés - le tout axé sur les données et reposant sur l'automatisation.

Plus de 45 institutions utilisent FintechOS, notamment Erste Bank, Société Générale, Scotiabank, Howden Group Holdings, Vienna Insurance Group et bien d'autres. Notre présence s'étend sur 20 marchés et quatre continents. Nous sommes au service des institutions qui gèrent plus de 100 milliards de dollars d'actifs et nous avons des bureaux à Londres, Amsterdam, New York et Bucarest.

