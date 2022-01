FINXFLO introduit les frais de transaction à Zero

SINGAPOUR, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- FINXFLO, la plateforme d'échange de crypto-monnaies à protocole d'agrégation de liquidité hybride DeFi/CeFi pour un accès aux meilleurs tarifs, a le plaisir d'annoncer des frais de transaction à Zéro pour les utilisateurs.

Passage au modèle de « frais de transaction nuls » et concentration stratégique sur l'expérience utilisateur

Esprit d'innovation pour répondre à l'évolution des besoins du marché et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs

Modèle de revenus reflétant le développement de nouveaux produits et une approche durable.

Cette annonce renforce notre engagement envers la communauté de traders en crypto-monnaies, nous permettant de proposer des tarifs compétitifs et de mettre en valeur notre expérience utilisateur. La transition vers un modèle à frais de transaction nuls est part intégrante de notre stratégie afin gagner des parts de marché auprès d'une population crypto enthousiaste en forte croissance.

FINXFLO place la communauté de traders au cœur de son activité en consultant ses utilisateurs tout au cours du processus de développement de produits. Cette démarche est reflétée par la modification du modèle de revenus actuel, qui devient désormais une facturation basée sur les taux de marge, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. D'autre part, ce changement de modèle met fin au programme de remise en cours.

Avec un réseau mondial de fournisseurs de liquidités, FINXFLO est convaincu que les traders de crypto-monnaies bénéficieront d'autant plus des frais de transaction nuls couplés avec l'une des meilleures liquidités sur le marché et des prix très compétitifs.

Les frais de transaction à zéro seront disponibles à partir du jeudi 20 janvier, pour une durée limitée, et seront applicables à tous volumes de transaction. Pour continuer à bénéficier des frais de transaction nuls, les utilisateurs devront procéder au staking d'un minimum de jetons FXF une fois que la plateforme le permettra. De plus amples détails à ce sujet seront annoncés ultérieurement.

« Nous prenons en compte le sentiment de la communauté exprimant une préférence pour un modèle de frais de transaction compétitif. Nous avons donc répondu par la mise en place de frais de transaction nuls. Nous espérons que cette mesure sera accueillie positivement par les traders et qu'elle les encouragera à effectuer davantage de transactions au cours de la semaine à venir », a déclaré James Gillingham, PDG de FINXFLO.

À propos de FINXFLO

Cofondée par des leaders dans leurs domaines respectifs, FINXFLO est une plateforme qui se focalise sur l'évolution du marché des crypto-monnaies avec une approche innovatrice. En tant que premier agrégateur de liquidité hybride DeFi/CeFi mondial, FINXFLO apporte une solution unique aux traders de crypto-monnaies. En utilisant un compte unique avec un processus KYC, nos utilisateurs puisent dans les liquidités des plateformes CeFi et DeFi via une interface utilisateur unique. En termes simples, FINXFLO combine les avantages des écosystèmes DeFi et CeFi pour créer le produit ultime.

FINXFLO est un courtier en crypto-monnaies destiné aux investisseurs avertis. Les crypto-monnaies sont une classe d'actifs à haut risque qui peuvent ne pas convenir aux investisseurs particuliers. Il est recommandé aux investisseurs non qualifiés de prendre conseil auprès de professionnels indépendants ainsi que de l'Autorité des Marchés Financiers avant d'investir. Les informations sur risques et l'utilisation de FINXFLO sont disponibles sur www.finxflo.com/disclosure.

