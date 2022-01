FINXFLO ziet af van handelskosten

SINGAPORE, 24 januari 2022 /PRNewswire/ -- FINXFLO, het handelsplatform voor cryptovaluta's dat veel deep in-market liquiditeit samenvoegt om de beste beschikbare prijzen aan te kunnen bieden, kondigt met trots de afschaffing van hun handelskosten voor de gebruikers aan.

De verandering naar een model zonder handelskosten, toont hun strategische focus die meer gericht is op de gebruikerservaring

Een Innovatieve visie die de veranderende behoeften en groei van zowel de markt en die van de gebruikers ondersteunt

Een inkomstenmodel dat de productontwikkeling ondersteund en de lange-termijn visie van het bedrijf met betrekking tot duurzaamheid weerspiegelt

Deze aankondiging versterkt onze inzet richting de cryptovaluta gemeenschap, en heeft een positieve invloed op de gebruikerservaring omdat het gebaseerd is op het leveren van de best beschikbare prijzen. Het vrij van handelskosten-model is ontworpen om meer gebruikers aan te trekken en een groter marktaandeel te verwerven onder een snel groeiende groep liefhebbers van crypto valuta's.

FINXFLO zet de handelsgemeenschap in het middelpunt van ons bedrijf. Vanwege het feit dat de gemeenschap en onze gebruikers een steeds belangrijkere rol spelen bij de productontwikkeling, zal het bedrijf zijn huidige inkomstenmodel verder doorontwikkelen van het huidige model tot een spread op orders model. De spread is het verschil tussen de verkoop(bid) en koop(ask) prijs..

We zullen in de tussentijd ons rebate kortings programma pauzeren.

Met een wereldwijd netwerk van liquidity providers, is FINXFLO ervan overtuigd dat de beleggers in cryptovaluta's nog meer zullen profiteren van de afwezigheid van de huidige handelskosten,enkele van de diepste in-market liquidity, plus zeer concurrerende en de best beschikbare prijzen.

Vanaf 20 januari gelden er voor een bepaalde tijd geen handelskosten op alle handelsvolumes. Om te kunnen blijven profiteren van de afwezigheid van handelskosten, moeten gebruikers een minimum aantal aan FXF-tokens inzetten zodra dit platform beschikbaar is.. Meer informatie zal hierover volgen.

"Wij horen de geluiden van de gemeenschap en begrijpen dat een concurrerend kosten model de voorkeur heeft, dus reageren wij hierop met nul handelskosten. "We hopen dat handelaren deze verandering als positief zullen ervaren en het hen zal overtuigen om de komende week meer transacties te doen", aldus James Gillingham, CEO van FINXFLO.

Over FINXFLO

FINXFLO, mede opgericht door leiders,elk met in hun respectieve niches, Finxflo is een platform dat zich richt op het veranderen van de cryptovalutamarkt door middel van innovatie.

Als 's werelds eerste hybride DeFi/CeFi-liquiditeitsaggregator, heeft FINXFLO een unieke oplossing voor alle cryptovaluta handelaren. Door gebruik te maken van één account met één KYC, kunnen onze gebruikers via één enkele gebruikersinterface van de liquiditeit van meerdere CeFi- en DeFi-platforms gebruik maken. Simpel gezegd brengt FINXFLO de voordelen van verschillende DeFi- en CeFi-ecosystemen samen om het ultieme product te kunnen leveren

FINXFLO is een cryptovaluta beleggingsbedrijf voor cryptovaluta's dat is gericht op ervaren beleggers. Cryptovaluta's zijn geklasseerd als een activaklasse met een hoog risico en daardoor zijn deze mogelijk niet geschikt voor elke particulier belegger. Voordat u beleggings beslissingen neemt met betrekking tot het beleggen in cryptovaluta's, moet u naar behoren bevoegd en onafhankelijk financieel advies voor inwinnen. Informatie over de risico's en de executie uitvoering van FINXFLO is te vinden onder www.finxflo.com/disclosure .

Website: https://www.finxflo.com/

SOURCE FINXFLO