Fio descarbonizante "revolucionário" HeiQ AeoniQ é endossado pela HUGO BOSS e pela The LYCRA Company

Como parte de sua estratégia de crescimento "CLAIM 5", a HUGO BOSS (MDAX: BOSS), uma das principais empresas do mercado global de vestuário de alta qualidade, realizou seu primeiro investimento vinculado à sustentabilidade por uma participação acionária de USD 5 milhões na HeiQ AeoniQ LLC, uma subsidiária de propriedade total da HeiQ Plc listada em Londres (LSE: HEIQ). A HUGO BOSS é a primeira empresa a entrar na corrida para adotar o HeiQ AeoniQ e a garantir sua participação acionária na HeiQ AeoniQ. O investimento é complementado por um acordo adicional de USD 4 milhões, que está sujeito à realização de metas acordadas. A parceria estratégica ajudará a HUGO BOSS a cumprir suas ambiciosas metas de sustentabilidade, que incluem o objetivo de neutralidade climática dentro de sua própria área de responsabilidade até 2030 e em toda a cadeia de valor até 2045. Além disso, a empresa dá ênfase especial à criação de um modelo de negócios circular de ponta a ponta. Portanto, o investimento se encaixa perfeitamente com o objetivo da HUGO BOSS de aumentar fortemente a proporção de materiais mais sustentáveis nos próximos anos. No médio e longo prazo, a HUGO BOSS se concentrará no potencial de complementar e substituir materialmente as fibras de poliéster e náilon utilizadas atualmente pelas fibras celulósicas HeiQ AeoniQ.

"Nossa interessante parceria com a HeiQ no HeiQ AeoniQ representa mais um marco importante em nossa jornada para nos tornarmos a principal plataforma de moda de alta qualidade orientada por tecnologia em todo o mundo. Alinhada com nossa ousada missão 'Amamos a Moda, Mudamos a Moda', essa colaboração revolucionária com a HeiQ nos permite impulsionar ainda mais a inovação e a sustentabilidade em todas as ofertas de nossas marcas, promovendo, assim, o impacto mensurável para o meio ambiente e também para a sociedade", disse Daniel Grieder, CEO da HUGO BOSS.

Antes do investimento de capital da HUGO BOSS, a The LYCRA Company concordou em ser a distribuidora exclusiva do fio HeiQ AeoniQ por meio do pagamento de uma taxa de tecnologia impulsionada por metas e do compromisso de utilizar seus profundos conhecimentos têxteis e acesso aos canais de mercado para preparar essa nova tecnologia para o amplo uso em aplicações de vestuário.

"A sustentabilidade continua sendo um princípio central da estratégia da The LYCRA Company à medida que nos concentramos em oferecer tecnologias de valor agregado para ajudar nossos clientes a criar e desenvolver ofertas excepcionais de tecidos e vestuário, ao mesmo tempo que reduzem a pegada ambiental, sem sacrificar o conforto ou o desempenho", disse Julien Born, CEO da The LYCRA Company. "Por meio de nossa estreita colaboração com a HeiQ, estamos trabalhando juntos para acelerar a comercialização do fio AeoniQ da HeiQ e estamos entusiasmados pelo impacto que essa inovação revolucionária terá no setor de confecção."

"Os compromissos financeiros de empresas de tamanho prestígio como a HUGO BOSS e a The LYCRA Company são fortes endossos do potencial revolucionário do HeiQ AeoniQ. Isso também demonstra nossa capacidade de comercializar nossa propriedade industrial HeiQ AeoniQ, agora avaliada em USD 200 milhões. O fio HeiQ AeoniQ é uma alternativa versátil ao poliéster e ao náilon, e suas qualidades climáticas positivas geram uma oportunidade de mercado muito interessante para a HeiQ, à medida que as marcas de moda e varejistas enfrentam uma pressão crescente para fazer sua parte na descarbonização de seus produtos e reduzir suas pegadas ambientais", disse Carlo Centonze, cofundador e CEO do grupo HeiQ.

O capital arrecadado seria utilizado principalmente para ampliar e comercializar essa tecnologia revolucionária. Nesse contexto, a HeiQ AeoniQ LLC construirá sua primeira giga-fábrica comercial na Europa Central até o final de 2024 e está, atualmente, ampliando sua unidade piloto de comercialização para produção de fibras, programada para o segundo trimestre de 2022.

Fio celulósico HeiQ AeoniQ feito de matérias-primas climaticamente positivas

HeiQ AeoniQ (Aeon: buscando circularidade eterna) – um fio de filamento celulósico contínuo com potencial para competir com fibras de poliéster e náilon – é uma exclusiva tecnologia revolucionária, inédita e escalável para vestuários, que permitirá a fabricação de um fio celulósico sustentável desenvolvido para circularidade e reciclagem de circuito fechado que, em última análise, poderia substituir as fibras à base de petróleo.

Os fios HeiQ AeoniQ são feitos de biopolímeros celulósicos que, durante o crescimento, ligam o carbono da atmosfera. O fio HeiQ AeoniQ foi projetado para substituir os atuais fios de filamento à base de petróleo, como o poliéster e o náilon ambientalmente persistentes, que representam mais de 60% da produção têxtil global anual de 111 milhões de toneladas métricas. O mercado global de fibra de poliéster e náilon é avaliado em cerca de USD 135 bilhões, com uma CAGR de >3,5% na próxima década (Statista). Para cada tonelada de poliéster e náilon substituída pelo HeiQ AeoniQ, pode haver uma redução potencial de até cinco toneladas de CO2.

Em comparação com o poliéster, náilon e algodão convencionais e com produtos celulósicos regenerados convencionais, a produção dos fios HeiQ AeoniQ tem o potencial de transformar o impacto ambiental da produção de fibras. Como ela é projetada para ser circular, utiliza 100% de energia renovável na fabricação, oferece uma reciclagem de circuito fechado de mais de 99,5% dos fatores produtivos, não utiliza substâncias químicas tóxicas e não depende de terras cultiváveis, pesticidas ou fertilizantes para seus insumos.

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como uma divisão do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH) da Suíça e listada no mercado principal da Bolsa de Valores de Londres (LSE: HEIQ), a HeiQ é uma empresa têxtil inovadora com um forte portfólio de propriedade industrial. Líder em inovação têxtil e de materiais, a HeiQ criou algumas das tecnologias mais eficazes, duráveis e de alto desempenho do mercado atual. O objetivo da HeiQ é melhorar a vida de bilhões de pessoas promovendo a inovação em produtos têxteis e materiais. Ao combinar três áreas de conhecimento, pesquisa científica, fabricação de materiais especiais e criação de marca de consumo, a HeiQ é a parceira inovadora ideal para criar produtos sustentáveis e diferenciados e capturar o valor agregado no ponto de venda. Com seus 14 escritórios, sete fábricas e sete centros de P&D, a HeiQ emprega atualmente 240 profissionais. Ela tem uma capacidade total de 45 mil toneladas de substâncias químicas especiais por ano e atende mais de mil clientes industriais em mais de 60 países. Atualmente, os bens de consumo e dispositivos médicos da HeiQ podem ser encontrados em 56 países. Para mais informações, acesse www.heiq.com

