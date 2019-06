Fire Shield SSD(TM) von Innodisk hat eine direkte Feuerbeständigkeit von über 800 °C

Jahrelanges Experimentieren und innovatives Design haben Innodisks neuestes „Blackbox"-Datenspeichergerät für Aufzeichnungen in Transportmitteln hervorgebracht: Fire Shield SSD(TM)

TAIPEH, Taiwan, 11. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Nach vielen Versuchen und einem langen Entwurfsprozess hat das Fire Shield SSD™ im wahrsten Sinne des Wortes seine Feuertaufe bestanden. Nachdem das Gerät einem 30-minütigen direkten Flammtest bei 800 °C unterzogen wurde, ergaben Vergleiche vor und nach den Tests eine 100%ige Datengenauigkeit. Das US-Patent ist bereits durch das Marken- und Patentamt USPTO erteilt worden.

Das Design des Fire Shield SSD™ lehnt sich an das Konzept der Blackbox an. Das Gerät wird in Fahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln platziert, um die Unfalluntersuchung zu erleichtern. Moderne Fahrzeuge sind unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit konzipiert. Aber unabhängig aller Sicherheitsvorkehrungen stellt Feuer immer ein Risiko dar. Allein in den USA ereignen sich jedes Jahr mehr als 400 feuerbedingte Fahrzeugunfälle, und was oft vergessen wird, ist die Bedeutung von Daten nach einem solchen Unfall, da sie der einzige Hinweis auf die zugrunde liegenden Ursachen sein könnten. Aus diesem Grund hat Innodisk das Fire Shield SSD™ entwickelt.

Um die Bedingungen eines Hochtemperatur-Unfallszenarios zu simulieren und die Robustheit des Gerätes zu testen, wurde Innodisks Fire Shield SSD™ einem 30-minütigen direkten Flammtest bei 1500 Fahrenheit (800 Grad Celsius) unterzogen. Das Ergebnis zeigte eindrucksvoll die Robustheit und Datenerhaltungsfähigkeit der neuesten Innovation von Innodisk.

Das Fire Shield SSD™ besteht aus einer dreifachen Schutzschicht zwischen der Umgebung und den Kernkomponenten. Die Schichten bestehen aus einer feuerbeständigen Kupferlegierung, einem Laufwerk schützenden Steckverbinderdesign und einem wärmedämmenden Auskleidungsmaterial. Durch die Kombination von mehr als 20 verschiedenen hitzebeständigen Materialien mit geringen Wärmeleiteigenschaften schützt die SSD den NAND-Flash effektiv vor extremer Hitze.

Innodisks Fire Shield SSD™ ist in einem SATA 3,5-Zoll-SSD-Format erhältlich und wird am Innodisk-Stand auf der diesjährigen Computex in Taipeh ausgestellt.

Informationen zu Innodisk

Innodisk wurde von Forbes Asia unter die Unternehmensliste „200 Best Under A Billion" gewählt und ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Als Unternehmen mit zufriedenen Kunden in den Bereichen Embedded-Technologien, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Cloud-Speicherung und mehr zeichnen wir uns durch unser Engagement für anpassungsfähige, zuverlässige Lösungen und unvergleichlichen Service aus.

