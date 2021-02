Fireblocks e First lançam infraestrutura institucional para Diem voltada para VASPs

NOVA YORK, 16 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- As empresas Fireblocks e First anunciaram hoje uma carteira e infraestrutura seguras para as instituições financeiras se conectarem facilmente com a rede da Diem para facilitar as operações, permitindo que seus clientes utilizem a Diem como outro método de pagamento entre as opções já existentes.

À medida que a Diem Association se prepara para ser lançada no mercado, estima-se que muitos provedores de serviços financeiros, como bancos, bolsas de valores, provedores de serviços de pagamento (PSP), carteiras digitais, entre outros, comecem a considerar a inclusão da Diem dentre as ofertas existentes. Qualquer instituição ou fintech que busque incluir a Diem em sua oferta terá que desenvolver a tecnologia adequada para incorporar o novo sistema de pagamento e cumprir os requisitos para se qualificar como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP).

"A Diem, através de suas moedas digitais, está pronta para permitir uma adoção mais ampla de criptomoedas e exigirá os mais altos níveis de segurança para a execução de pagamentos em tempo real para garantir a segurança dos fundos e dos dados financeiros de seus usuários", declarou Michael Shaulov, CEO da Fireblocks. "Para acelerar a adoção de pagamentos da Diem, a Fireblocks fez parceria com a First, a fim de oferecer uma plataforma fácil de usar para que os provedores licenciados possam oferecer serviços compatíveis com a Diem."

Fundada em 2017, a First desenvolveu a primeira plataforma como serviço do mundo para pagamentos digitais. Ela permite que grandes comerciantes, PSP e compradores aceitem e processem a Diem e outros pagamentos com moedas digitais estáveis, ou Stablecoins. A proposta é uma solução pronta para uso que cobre todos os aspectos relacionados a pagamentos, como gestão de operações e tesouraria e conformidade.

Com a ampla experiência da First em pagamentos, liquidez e blockchain, assim como a carteira baseada em MPC da Fireblocks e a infraestrutura Fireblocks Network, elimina-se a complexidade em torno da conectividade da Diem Blockchain e do VASP para que os clientes possam começar a trabalhar com moedas Diem na rede principal e estejam prontos desde o primeiro dia.

"Acreditamos na revolução dos pagamentos, e isso começa com a Diem", declarou Ran Goldi, CEO da First. "À medida que os depositários, carteiras, bolsas de valores, PSP e outros VASPs se preparam para a rede Diem, estamos entusiasmados em trabalhar com a Fireblocks para atender a todas as necessidades de um VASP, desde o risco da comunicação dentro/fora da cadeia até a liquidação."

Sobre a Fireblocks

A Fireblocks é uma plataforma para empresas que oferece uma infraestrutura segura para movimentar, armazenar e emitir ativos digitais. A Fireblocks permite que as bolsas de valores, mesas de empréstimo, depositários, bancos, mesas de negociações e fundos de cobertura regulem de maneira segura as transações com ativos digitais através da Fireblocks Network e da infraestrutura de carteira baseada em MPC. A Fireblocks garantiu a transferência de mais de US$ 300 bilhões em ativos digitais e conta com uma apólice de seguro exclusiva que cobre ativos armazenados e em trânsito. Para mais informações, acesse www.fireblocks.com.

Sobre a First Digital Asset Group

A First está construindo as bases do futuro da economia de ativos digitais. Desenvolvemos a primeira plataforma de pagamentos digitais global para comerciantes, PSP e compradores, que lhes permite, de uma forma fácil e segura, aceitar pagamentos digitais, como Diem, moedas digitais dos bancos centrais (CBDC) e Stablecoins. https://www.firstdag.com/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/970649/Fireblocks_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1438929/first_Logo.jpg

