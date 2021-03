Fireblocks haalt $ 133 miljoen op in serie C-financiering om 's werelds grootste banken en fintechs in crypto te brengen

Technologie die wordt gebruikt om meer dan $ 400 miljard aan activa voor de crypto-industrie veilig te stellen, zal nu beschikbaar worden gesteld aan traditionele banken en fintechs in hun race om te voldoen aan de vraag naar digitale activa

NEW YORK, 19 maart 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com), kondigde vandaag aan dat het $ 133 miljoen heeft opgehaald in Serie C-financiering geleid door Coatue , Ribbit, en Stripes met strategische investeringen van The Bank of New York Mellon ( "BNY Mellon") en SVB. De voltooiing van deze financieringsronde, die deelname omvat van eerdere investeerders, waaronder Paradigm, Galaxy Digital, Swisscom Ventures, Tenaya Capital en Cyberstarts Ventures, maakt Fireblocks tot de best gefinancierde crypto-infrastructuurprovider in de industrie met een cumulatief totaal van $ 179 miljoen opgehaald tot nu toe. Met de nieuwe injectie van fondsen van strategische investeerders zal Fireblocks zijn middelen wereldwijd blijven uitbreiden, om 's werelds grootste banken en fintechs te bedienen en hen te verbinden met de volledige crypto kapitaalmarkten.

Nu de bitcoin de grens van € 1 biljoen in marktwaarde heeft overschreden, worden banken en fintechs over de hele wereld overstelpt met vragen van klanten en beleggers om producten en diensten voor digitale activa mogelijk te maken. Fireblocks biedt banken en traditionele financiële instellingen nu de mogelijkheid om naadloos aan te sluiten op het bredere gedecentraliseerde financiële ecosysteem en al zijn marktdeelnemers. Met behulp van het platform van Fireblocks kunnen banken en fintechs snel oplossingen implementeren voor custody, tokenization, asset management, trading, lending en payment over publieke en private blockchain-netwerken.

"Fintechs en banken hebben niet alleen een gespecialiseerde custody- en settlementinfrastructuur nodig om ervoor te zorgen dat de fondsen van klanten veilig worden beheerd, maar ook een platform dat nieuwe lijnen van digitaal aanbod mogelijk maakt", zegt Michael Shaulov, CEO van Fireblocks. "Hoewel wij geen plannen hebben om een bank te worden, geloven wij dat onze infrastructuur zich perfect leent om een geheel nieuw tijdperk van financiële diensten aan te sturen. We zijn vereerd dat de top VC's in Fintech en de belangrijkste strategische partners onze missie steunen om het financiële ecosysteem te herformuleren in digitale activa. Hun financiële steun garandeert stabiliteit op lange termijn, technologische superioriteit en de dienstverlening aan ons exponentieel groeiend klantenbestand."

Fireblocks begon met het bedienen van crypto-native instellingen en beurzen, en is de afgelopen drie jaar uitgegroeid tot het eerste en enige institutionele netwerk" voor de overdracht van digitale activa en wallets dat het vertrouwen geniet om meer dan € 400 miljard aan activa te beveiligen voor zijn klanten. Strategische investeerder BNY Mellon, 's werelds grootste vermogensbeheerder, kondigde eerder dit jaar aan de ontwikkeling van bedrijfsoplossingen te versnellen om de snel evoluerende digitale activaruimte te bedienen.

"Het ontwikkelen van producten om digitale en traditionele activa te overbruggen, is fundamenteel voor de toekomst van custody", zegt Roman Regelman, Chief Executive Officer van Asset Servicing en hoofd Digital bij BNY Mellon. "Na een aanzienlijke due diligence en marktonderzoek erkennen wij Fireblocks als marktleider in het leveren van veilige technologie ter ondersteuning van digital asset services."

"Ons partnerschap met Fireblocks sluit aan bij onze overtuiging dat er een nieuw financieel ecosysteem aan het ontstaan is en dat bedrijven als Fireblocks essentieel zijn", aldus Kris Fredrickson, Managing Partner bij Coatue. "Wij zijn diep onder de indruk van het team, de technologie en de toekomstvisie van Fireblocks. Wij geloven dat Fireblocks kan helpen een nieuwe industriestandaard te zetten voor bedrijven die willen deelnemen aan de digitale activa-industrie."

"We staan aan de vooravond van de grootste transformatie die het mondiale financiële systeem ooit heeft doorgemaakt," aldus Micky Malka, Managing Director van Ribbit Capital. "Fireblocks staat in de voorhoede van deze revolutie en wij geloven dat hun technologie een cruciale rol zal spelen in het aanjagen van enorme innovatie in de financiële sector gedurende de komende decennia. We zijn verheugd om ons bij hun team te voegen en hen te helpen bij hun spannende reis."

"Fireblocks heeft de meest krachtige technologiestapel gebouwd voor iedereen die in de digital asset business wil stappen," zegt Ken Fox, oprichter en Managing Partner van Stripes Group. "Fireblocks leidt de doorbraken in MPC wallets, settlement-netwerk en toegang tot DeFi- en tokenization- diensten. Het heeft de veelzijdigheid die banken en fintechs nodig hebben om te kunnen blijven concurreren in deze markt."

Over Fireblocks

Fireblocks is een toonaangevend platform op bedrijfsniveau dat een veilige infrastructuur levert voor het overboeken, opslaan en uitgeven van digitale activa. Fireblocks stelt banken, fintechs, beurzen, liquiditeitsverschaffers, OTC's en hedgefondsen in staat om digitale activa veilig te beheren voor een breed scala aan producten en diensten. De technologie bestaat uit het Fireblocks Network en de MPC-gebaseerde Wallet-infrastructuur. Fireblocks bedient meer dan 200 financiële instellingen en heeft meer dan € 400 miljard aan digitale activa veiliggesteld. Fireblocks heeft een unieke verzekeringspolis die activa dekt in opslag & doorvoer en biedt 24/7 wereldwijde ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.fireblocks.com.

