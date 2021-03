Fireblocks lève $133 millions de dollars en financement de série C pour amener les plus grandes banques et technologies financières internationales dans le monde de la crypto-monnaie

La technologie utilisée pour sécuriser plus de $400 milliards de dollars d'actifs pour l'industrie de la cryptographie sera désormais mise à la disposition des banques traditionnelles et des technologies financières dans leur course pour répondre à la demande d'actifs numériques

NEW YORK, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com), a annoncé aujourd'hui qu'elle a récolté $133 millions de dollars en financement de série C dirigé par Coatue , Ribbit, et Stripes avec un investissement stratégique de la Bank of New York Mellon (« BNY Mellon ») et SVB. La réalisation de ce tour de table, qui inclut la participation d'investisseurs précédents, dont Paradigm, Galaxy Digital, Swisscom Ventures, Tenaya Capital et Cyberstarts Ventures, fait de Fireblocks le fournisseur d'infrastructure cryptographique le mieux financé du secteur, avec un total cumulé de $179 millions de dollars levés à ce jour. Grâce à la nouvelle injection de fonds provenant d'investisseurs stratégiques, Fireblocks continuera d'étendre ses ressources mondiales pour servir les plus grandes banques et fintechs du monde et les connecter à l'ensemble des marchés de crypto capitaux.

Avec le bitcoin dépassant les $1000 milliards de dollars de valeur marchande, les banques et les fintechs du monde entier sont confrontées à une demande écrasante de la part des clients et des investisseurs pour activer les produits et services d'actifs numériques. Désormais, Fireblocks offrira aux banques et aux institutions financières traditionnelles la possibilité de se connecter de manière transparente à l'écosystème financier décentralisé plus général et à tous ses acteurs. Grâce à la plateforme de Fireblocks, les banques et les fintechs peuvent déployer rapidement des solutions de conservation, de tokenisation, de gestion d'actifs, de trading, de prêt et de paiement sur des réseaux blockchain publics et privés.

« Les fintechs et les banques ont besoin non seulement d'une infrastructure de conservation et de règlement spécialisée pour garantir la sécurité de la gestion des fonds des clients, mais aussi d'une plateforme permettant de nouvelles gamme d'offres numériques », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « Bien que nous n'ayons pas l'intention de devenir une banque, nous pensons que notre infrastructure se prêtera parfaitement à une toute nouvelle ère de services financiers. Nous sommes honorés d'avoir les meilleurs investisseurs en capital-risque dans le domaine des technologies financières et les partenaires stratégiques les plus importants soutiennent notre mission de re-platformer l'écosystème financier en actifs numériques. Leur soutien financier garantit la stabilité à long terme, la supériorité technologique et la prestation de services à notre clientèle en croissance exponentielle. »

Fireblocks a commencé par servir les institutions et les bourses de crypto-monnaies, et s'est développé au cours des trois dernières années pour devenir le premier et le seul réseau institutionnel de transfert d'actifs numériques et de portefeuilles de confiance pour sécuriser plus de $400 milliards de dollars d'actifs pour ses clients. L'investisseur stratégique, BNY Mellon, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a annoncé plus tôt cette année son engagement à accélérer le développement de solutions d'entreprise pour servir l'espace des actifs numériques qui évolue rapidement.

« Le développement de produits permettant de faire le lien entre les actifs numériques et traditionnels est fondamental pour l'avenir de la conservation », a déclaré Roman Regelman, directeur général d'Asset Servicing et responsable du numérique chez BNY Mellon. « À la suite d'un audit préalable et d'une étude de marché importants, nous reconnaissons Fireblocks comme un leader du marché dans la fourniture de technologie sécurisée pour soutenir les services d'actifs numériques. »

« Notre partenariat avec Fireblocks est cohérent avec notre conviction qu'un nouvel écosystème financier est en train d'émerger et que des entreprises comme Fireblocks sont essentielles », a déclaré Kris Fredrickson, Managing Partner chez Coatue. « Nous avons été très impressionnés par l'équipe de Fireblocks, sa technologie et sa vision de l'avenir. Nous pensons que Fireblocks peut aider à établir une nouvelle norme industrielle pour les entreprises qui cherchent à participer à l'industrie des actifs numériques. »

« Nous sommes à l'aube de la plus grande transformation que le système financier mondial ait jamais connue », a déclaré Micky Malka, directeur général de Ribbit Capital. « Fireblocks se tient juste à la pointe de cette révolution, et nous pensons que sa technologie jouera un rôle essentiel dans l'innovation du secteur financier pour les décennies à venir. Nous sommes ravis de rejoindre leur équipe et de contribuer à alimenter leur passionnant voyage à venir. »

« Fireblocks a construit le support technologique le plus puissante pour quiconque cherche à se lancer dans le secteur des actifs numériques », a déclaré Ken Fox, fondateur et associé directeur de Stripes Group. « Fireblocks est à la pointe des avancées dans les portefeuilles MPC, le réseau de règlement et l'accès aux services DeFi et de tokenisation. Il possède la polyvalence dont les banques et les fintechs ont besoin pour continuer à être compétitives sur ce marché. »

À propos de Fireblocks

Fireblocks est la principale plateforme d'entreprise offrant une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux banques, aux fintechs, aux bourses, aux fournisseurs de liquidités, aux OTC et aux fonds spéculatifs de gérer en toute sécurité les actifs numériques à travers une large gamme de produits et de services. La technologie se compose du réseau Fireblocks et de l'infrastructure de portefeuille basée sur MPC. Fireblocks sert plus de 200 entreprises financières et a sécurisé plus de $400 milliards de dollars d'actifs numériques. Fireblocks dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs de stockage et de transit et offre une assistance mondiale 24h/24 et 7j/7. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.fireblocks.com.

