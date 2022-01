Fireblocks lève 550 millions de dollars en financement de série E pour devenir le plus important fournisseur d'infrastructure d'actifs numériques

NEW YORK, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ), la plateforme de garde directe qui soutient plus de 800 grandes institutions et alimente les produits d'actifs numériques et de crypto pour les plus grands dépositaires, fintech, bourses de crypto, bureaux de prêt, super applications et sociétés de gestion d'actifs d'aujourd'hui, a levé 550 millions de dollars dans un financement de série E. Ce tour de table, codirigé par D1 Capital Partners et Spark Capital avec la participation de General Atlantic , Index Ventures , Mammoth , CapitalG (le fonds de croissance indépendant d'Alphabet) , Altimeter , Iconiq Strategic Partners , Canapi Ventures et Parafi Growth Fund , représente un moment décisif pour Fireblocks, portant la valorisation de la société à plus de 8 milliards de dollars.

En plus du soutien d'investisseurs existants tels que Sequoia Capital, Coatue, Ribbit, Bank of New York Mellon, Paradigm, DRW Venture Capital, Tenaya Capital et SCB10x, Fireblocks est ainsi devenu le plus important fournisseur d'infrastructure d'actifs numériques à ce jour. Avec 2 000 milliards de dollars d'actifs numériques transférés, la plateforme Fireblocks prend désormais en charge plus de 20 blockchains et 1 000 crypto-monnaies, et alimente des cas d'utilisation d'actifs numériques dans les domaines du commerce, des jeux, des NFT, des titres numériques et des paiements qui permettront à davantage d'entreprises, de leaders du Web 2.0 et d'entreprises, y compris toutes les institutions financières, de participer à l'économie des actifs numériques.

L'arrivée des crypto-monnaies dans le secteur financier a atteint un point de non-retour et, au cours de la prochaine décennie, chaque entreprise deviendra une entreprise du Web 3. Selon un récent rapport de Gartner , un cinquième des grandes organisations utiliseront des monnaies numériques d'ici 2024, ce qui indique que l'adoption des crypto-monnaies par les grandes entreprises va s'accélérer en 2022 et au cours des années suivantes. Rien qu'au cours de l'année dernière, les consommateurs et les entreprises se sont de plus en plus intéressés aux alternatives de paiement innovantes, comme Airbnb, Microsoft et AT&T. En fait, la nouvelle enquête de Visa a révélé que 25 % des petites entreprises dans neuf pays prévoient d'accepter les paiements en crypto-monnaies en 2022.

Au cours de l'année dernière, Fireblocks a connu une croissance exponentielle, passant de 150 à plus de 800 clients dans le monde entier, avec des institutions des régions Asie-Pacifique et Europe, Moyen-Orient et Afrique en tête. Le réseau Fireblocks, qui ses les membres à l'écosystème des marchés de capitaux de crypto-monnaies et permet des règlements instantanés, est utilisé par des clients tels que Bank of New York Mellon, Revolut, Galaxy Digital, Crypto.com, BlockFi, Deribit, eToro, CoinShares, SwissBorg, 3AC, B2C2 et bien plus encore. À ce jour, les clients de Fireblocks ont amassé 45 milliards de dollars d'actifs sous garde sur la plateforme. De plus, avec le lancement d'Aave Arc, Fireblocks est devenu la première plateforme à permettre la finance décentralisée pour les acteurs institutionnels.

« L'adoption des crypto-monnaies dans les secteurs financier et commercial va s'accélérer en 2022 et la mission de Fireblocks est d'être un partenaire stratégique pour ces nouveaux entrants sur le marché », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « Nous sommes ravis d'être rejoints par les meilleurs investisseurs de croissance. Ce nouveau tour de financement accélérera notre capacité à soutenir nos clients à l'échelle mondiale, ainsi qu'à investir massivement dans l'innovation pour la finance décentralisée, les NFT et les paiements, et permettra aux institutions financières nouvelles et établies d'employer la garde directe plutôt que de dépendre de tiers, ce qui augmentera leur avantage concurrentiel. »

En tant que pionnier de la technologie de calcul multipartite (MPC) pour les actifs numériques, Fireblocks a créé une infrastructure multicouche et sécurisée qui se trouve au cœur de sa plateforme. Parallèlement à ces avancées, chaque entreprise a désormais la capacité d'accepter les actifs numériques et les crypto-monnaies de manière sécurisée et pratique, ouvrant ainsi la voie à toutes les entreprises pour devenir des « crypto-entreprises ».

« Fireblocks est devenu un moteur clé de la croissance du marché de la crypto dans le monde entier, avec une estimation de 15% du volume quotidien des transactions en crypto sécurisé par leur infrastructure », a déclaré Dan Sundheim, fondateur de D1, une société d'investissement basée à New York. Cette nouvelle injection de capital permettra à Fireblocks d'intégrer la prochaine vague d'entreprises dans l'écosystème des actifs numériques. »

Avec l'explosion continue du marché des actifs numériques en 2022, Fireblocks est déterminé à avoir une année exceptionnelle car l'entreprise a l'intention de poursuivre son expansion stratégique, en élargissant toutes les alliances, en ajoutant à leur base de clients et de parties prenantes, et en adaptant leur engagement à étendre leur écosystème. Alors que de plus en plus de consommateurs demandent aux marques d'accepter les paiements en crypto-monnaies, Fireblocks crée des opportunités pour les institutions qui souhaitent acclimater davantage leurs portefeuilles dans l'écosystème.

À propos de Fireblocks

Fireblocks est une plateforme d'entreprise offrant une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux bureaux de prêt, aux dépositaires, aux banques, aux bureaux de négociation et aux fonds spéculatifs d'augmenter les opérations d'actifs numériques en toute sécurité grâce au réseau Fireblocks et à l'infrastructure de portefeuille basée sur MPC. Fireblocks dessert plus de 800 institutions financières, a sécurisé le transfert de plus de 2 billions de dollars d'actifs numériques et dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs en stockage et en transit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fireblocks.com .

