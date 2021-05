Fireblocks overtreft USD 600 miljard aan overgedragen digitale activa

Retailgerichte bedrijven zoals Revolut, BlockFi Trading en Celsius stimuleren de groei op het platform

NEW YORK, 19 mei 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ) heeft vandaag bekendgemaakt sinds de lancering in 2019 de opslag en overdracht van USD 637 miljard aan digitale activa te hebben veiliggesteld. De stijging van het transactievolume met 2023% sinds vorig jaar is het gevolg van een sterke vraag naar grote, consumentgerichte apps die nieuwe services lanceren of van de infrastructuur van Fireblocks gebruiken om de operationele kosten en inefficiënties aanzienlijk te verminderen.

Met de creatie van nieuwe Ethereum-wallets die van mei 2020 tot mei 2021 zijn gestegen van USD 72,7 miljoen naar bijna USD 115,3 miljoen, zijn de kosten voor het beheer van duizenden klantportefeuilles en het dagelijks verwerken van miljoenen transacties enorm gestegen. Door gebruik te maken van de blockchain-agnostische, op MPC gebaseerde technologie van Fireblocks, hebben deze retailgerichte bedrijven tot 90% kunnen besparen op kosten voor ETH-beheer. Vergelijkbaar met multi-sig-wallets, een standaard die eerder door instellingen werd gebruikt voor het beheer van cryptovaluta, kunnen op MPC gebaseerde technologieën nieuwe voordelen bieden als het gaat om veiligheid, schaalbaarheid en de mogelijkheid om meer blockchain-activa te ondersteunen.

"De operationele kosten van retailplatforms zijn enorm gestegen als gevolg van de exponentiële creatie van nieuwe wallet-adressen en transactiekosten op het ETH-netwerk", aldus Michael Shaulov, CEO en medeoprichter van Fireblocks. "We verwachten dat ons volume vóór het einde van het jaar zal verdubbelen, aangezien digitale activa-bedrijven blijven overstappen van multi-sig-wallet-technologie en een begin maken met het introduceren van meer aanbiedingen voor de groeiende crypto-retailmarkt."

Twee maanden na de integratie met Fireblocks meldde Revolut 300.000 nieuwe cryptovaluta-klanten, waarvan 100.000 in de eerste zes dagen van dit jaar. Celsius Network, een van de eerste klanten van Fireblocks, heeft ook in april bekendgemaakt dat het een groei heeft doorgemaakt van 500.000 nieuwe gebruikers met meer dan USD 10 miljard aan digitale activa onder beheer, wat een teken is van de toenemende belangstelling van consumenten in digitale activa.

"Dankzij Fireblocks hebben we de blockchain-kosten voor Ether- en ERC-20-tokenoverdrachten aanzienlijk verlaagd. MPC-technologie elimineert het multi-sig smart contract dat ervoor zorgt dat transacties meer bedrijfsmiddelen verbruiken", aldus Max Sapelov, medeoprichter en CTO van CoinLoan.

Door financiële instellingen een gebruiksvriendelijk platform en een betrouwbare API te bieden, elimineert Fireblocks de complexiteit van het werken met digitale activa, terwijl de grootste liquiditeitsverschaffers, leendesks, OTC's en DeFi-applicaties eersteklas verzekeringen, conformiteit en beveiligingsmaatregelen krijgen om probleemloos digitale activaproducten te bouwen en op te schalen.

Fireblocks is een toonaangevend platform op bedrijfsniveau dat een veilige infrastructuur biedt voor het verplaatsen, opslaan en uitgeven van digitale activa. Met Fireblocks kunnen banken, fintechs, beurzen, liquiditeitsverschaffers, OTC's en hedgefondsen veilig digitale activa te beheren voor een breed scala aan producten en diensten. De technologie bestaat uit het Fireblocks Network en op MPC gebaseerde Wallet-infrastructuur. Fireblocks bedient meer dan 250 financiële instellingen en heeft meer dan USD 637 miljard aan digitale activa veiliggesteld. Fireblocks heeft een unieke verzekeringspolis die activa in opslag en transport dekt en biedt 24/7 wereldwijde ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.fireblocks.com .

