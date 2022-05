Firework garante USD 150 milhões do SoftBank Vision Fund 2 da Série B para continuar a desenvolver o futuro do comércio

O anúncio chega em um momento em que o sentimento público em relação aos "jardins murados" das grandes empresas de tecnologia – os grandes e fechados ecossistemas tipificados por empresas como o Facebook e a Amazon – ficam cada vez mais tensos. O recente anúncio da empresa controladora do Facebook, a Meta, de que cobrará uma taxa de 47,5% em todas as transações em seu aplicativo de metaverso Horizon Worlds foi o ponto crítico mais recente a surgir no debate em torno da centralização da Internet.

Com os fundos recém-adquiridos, a Firework tem como objetivo acelerar o crescimento em uma variedade de indicadores na busca de uma visão ousada e de longo prazo para remodelar o cenário digital com sua infraestrutura descentralizada na qual as empresas poderão interagir e fazer transações com clientes e públicos em suas próprias propriedades e termos. No curto prazo, a empresa tem como objetivo aumentar a aquisição de talentos em engenharia, produtos e marketing e oferecer várias melhorias à sua plataforma geral.

"Com esse investimento, nosso mecanismo de crescimento operará com potência total", disse Vincent Yang, cofundador e CEO da Firework. "Nossa tecnologia central e nosso modelo de negócios já foram comprovados no mercado muitas vezes, e com esse capital para concretizar nossa visão, a Firework agora poderá concentrar a maior parte dos nossos esforços em evolução e crescimento, em todas as suas formas – o crescimento da nossa equipe, o crescimento da nossa base de usuários e o crescimento da nossa tecnologia, para garantir que a plataforma da Firework nunca deixe de acompanhar o que houver de mais avançado na experiência da nova geração de clientes."

Sucesso gera sucesso

O resultado da rodada de financiamento da Série B da Firework pode ser atribuído em grande parte a uma série de sucessos desde o primeiro trimestre de 2021. Com várias aquisições de sucesso de clientes e parceiros, como a Albertsons Companies, a The Fresh Market e o Omnicom Media Group, uma parceria estratégica de investimento com a American Express Ventures e várias contratações de lideranças de alto nível, a Firework emergiu como a líder clara na corrida para liderar o ainda nascente mercado de comércio por transmissões ao vivo da América do Norte.

Na China, o comércio por transmissões ao vivo gerou mais de USD 300 bilhões em vendas em 2021, representando aproximadamente 12% das vendas gerais de varejo no comércio eletrônico, e espera-se que atinja quase 20% em 2023. O mercado norte-americano, por outro lado, atingiu menos de USD 6 bilhões, representando apenas 0,1% das vendas gerais on-line. A imensidão desta oportunidade não foi perdida pelos cofundadores da Firework, Vincent Yang e Jerry Luk, quando eles abriram a empresa em 2017. E ela também não passou despercebida pelos investidores. A Firework arrecadou mais de USD 235 milhões em financiamentos até o momento.

Mas a visão determina seu valor

"Vídeos curtos e transmissões ao vivo são agora a linguagem padrão da era digital, que está remodelando a forma como os consumidores interagem com marcas e produtos on-line", disse Linda Yu, sócia do SoftBank Investment Advisers. "Acreditamos que a Firework capacita as empresas a usar vídeos para transformar seus sites em centros sociais e de narrativa para que elas possam desenvolver relacionamentos mais profundos e de longo prazo com os clientes. Vincent e Jerry reuniram uma equipe impressionante no espaço do comércio digital e estamos empolgados por fazer parceria com eles para desenvolver uma experiência para a nova geração de clientes."

Como parte da transação, Linda Yu ingressou na diretoria da Firework.

"Escolhemos trabalhar com o SoftBank Investment Advisers por uma infinidade de razões, desde experiência incomparável no domínio do espaço de comércio eletrônico até a ampla rede deles", disse Jerry Luk, cofundador e presidente da Firework. "Mas, acima de tudo, escolhemos o Softbank Investment Advisers devido à sua visão compartilhada. Temos grandes ambições na Firework — de nos tornarmos a infraestrutura na qual a nova geração da internet será construída e executada — e o Softbank Investment Advisers apoia essa visão."

Sobre a Firework

A Firework é líder global na humanização da internet aberta por meio da linguagem de vídeo. Utilizando vídeos de compras, comércio por transmissões ao vivo e os potentes recursos de monetização, a Firework empodera os varejistas, as marcas de consumo e as editoras mais dinâmicas e interessantes do mundo a desenvolver experiências de vídeo envolventes em suas propriedades digitais próprias e operadas e em todos os canais em escala global. A Firework permite que as empresas levem novos níveis de autenticidade e conexão para as experiências de vídeo on-line, falando com os nativos digitais no idioma que eles entendem totalmente—e assumindo o controle dos seus próprios dados de clientes. A empresa arrecadou mais de USD 235 milhões em capital até o momento. Para saber mais, acesse firework.com.

Contato para a imprensa

Fatimah Nouilati

Scratch Marketing + Media for Firework

[email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1824849/Bulletproof.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1824850/FreshMarket.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1824851/Firework.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1824852/Grande_Cosmetics.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824853/Albertsons.jpg

FONTE Firework

SOURCE Firework