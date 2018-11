Firexo: revolucionando o combate a incêndios com novo e inédito líquido

READING, Inglaterra, 6 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- O tempo necessário para extinguir um incêndio foi dramaticamente reduzido com o lançamento global de Firexo.

Em um teste, nove litros do líquido acabaram com um incêndio em um carro, em apenas 53 segundos, comparados com métodos convencionais que podem levar até uma hora e 1.800 litros de água.

Além disso, o Firexo é a única solução capaz de extinguir todas as classes de incêndio (A, B, C, D, E e F). Incêndios de ordem elétrica, causados por combustível, gás, petróleo, metais e materiais sólidos inflamáveis – todos podem ser extintos com ele.

De bombeiros profissionais ao público geral de todo o mundo, todos serão capazes de pegar o Firexo sem se preocupar que extintor serve para que incêndio.

O Firexo é também favorável ao meio ambiente – o líquido não tóxico é feito de ingredientes naturais e é biodegradável, com PH neutro. Ele resfria materiais à temperatura na qual podem ser manuseados, cria menos restos e requer volumes menores para extinguir incêndios.

Uma motocicleta de resposta rápida poderá ser enviada para combater qualquer tipo de incêndio e poderá portar líquido suficiente para combater o fogo de três carros, como demonstrado pela bicicleta de exibição própria da Firexo.

Atualmente, até três carros de bombeiros completos com tripulação podem ser empregados para combater um incêndio em carro. Além de água, eles podem ter também que empregar espuma, o que é danoso ao meio ambiente e cujo uso pelos bombeiros requer permissão prévia.

Durante o ultimo ano financeiro, o Serviço de Incêndio e Resgate (Fire and Rescue Services – FRS) da Inglaterra atendeu a 564.827 incidentes, 1% a mais do que no ano anterior, salientando a necessidade para uma solução que poupe tempo [1].

Dentro dos atuais prazos para o combate a incêndios, prédios comerciais ainda não estão suficientemente protegidos dos danos que as chamas podem causar – antes de o incêndio ser encerrado. Após um incêndio devastador, empresas têm extrema dificuldade de recuperação – de fato, 80% delas quebram no espaço de 18 meses após um grande incêndio[2]. Corpos de bombeiros e empresas equipadas com Firexo poderão dramaticamente reduzir este número.

Dave Breith, CEO da Firexo, disse: "Os atuais prazos para o combate de incêndios, independente do tipo, são longos demais. As pessoas que perderam recursos, coisas valiosas, propriedades, investimentos e, acima de tudo, entes queridos, atestam isso. O potencial salvador de vidas que o Firexo produz é claro".

"Ele pode ser usado em todos os lugares em que atuais extintores de incêndios sejam encontrados, tanto por bombeiros profissionais como por pessoas em suas casas – quando absolutamente necessário – desde incêndios pequenos a florestais. A revolução mundial no combate a incêndios está aqui e as possibilidades são infinitas".

O Firexo será também disponibilizado em quatro formas diferentes: sachê, criado para apagar incêndios causados por gordura de panela, spray, um produto menor para incêndios de pequeno porte, três tamanhos de extintores voltados ao uso doméstico, pequeno, perfeito para empresas e estabelecimentos e massa, voltado para grandes organizações e serviços de resgate de incêndios. Contratos de licenciamento global também estão disponíveis.

Referências

1. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732555/fire-and-rescue-incident-march-2018-hosb1618.pdf

2. Pesquisa mútua NFU informada feita por: http://elitebusinessmagazine.co.uk/finance/item/up-in-flames

Sobre a Firexo

A Firexo está comprometida com a proteção de vidas, oferecendo um método mais eficiente e mais seguro de rapidamente extinguir todos os tipos de incêndios. Seja para o combate ao fogo em casa, em lugares públicos ou em organizações privadas, ela oferece a solução mais eficiente do mercado.

Saiba mais sobre a Firexo visitando https://firexo.com/ .

Para mais informações, contate a equipe de RP da Firexo em:

firexo@berkeleypr.com

+44(0)118-334-8126

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/779690/Firexo_Logo.jpg )

FONTE Firexo