Firma Astroenergy robi postępy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej

HANGZHOU, Chiny, 13 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- firma Astronergy otrzymała w ostatnim czasie dwie prestiżowe nagrody na jednej z konferencji branżowych. Wyróżniono jej nieustające starania na rzecz postępu w technologii produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Zorganizowana przez Chińskie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej (China Photovoltaic Industry Association – CPIA) konferencja, w której udział wzięła Astroenergy, to coroczne wydarzenie skupiające przedsiębiorstwa z chińskiej branży fotowoltaicznej.

Jack Shengyong Zhou (standing one) - Astronergy product tech service director, introduces Astronergy’s strives and aims for carbon neutrality at a seminar on Dec.1.

Podczas jednego z wykładów na temat śladu węglowego i neutralności węglowej produktów fotowoltaicznych Jack Shengyong Zhou – dyrektor ds. obsługi technicznej produktu w Astroenergy – mówił o konkretnych działaniach podejmowanych przez firmę i dużych zyskach wynikających z zarządzania ekologicznym łańcuchem dostaw, rozliczania i kompensacji śladu węglowego oraz innych aktualnych zagadnieniach w tym obszarze, podając przy tym twarde dane.

Odnosząc się do aktualnych globalnych zagadnień neutralności węglowej, kryzysu energetycznego i redukcji kosztów fotowoltaiki, Zhou dodał, że światowa branża fotowoltaiczna musi zadbać o większy i bardziej ekologiczny rozwój w przyszłości w celu odwrócenia i skompensowania tendencji wzrostowej emisji CO2, jaką obserwuje się w tej branży.

Jak powiedział Zhou, Astronergy – jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji inteligentnych rozwiązań w zakresie ogniw i modułów fotowoltaicznych, a także podmiot wchodzący w skład ekologicznego łańcucha dostaw – cały czas zwiększa wydajność swoich modułów.

We wszystkich modułach Astroenergy stosowane są płytki krzemowe dużych rozmiarów. W procesie produkcji swoich modułów firma stawia na zastosowanie cieńszych płytek krzemowych, bezfluorowej folii elektroizolacyjnej, bezołowiowych taśm do łączenia ogniw, a także pozbawionego alkoholu żelu krzemionkowego, aby osiągnąć korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne przy jednoczesnym zapewnieniu w zrównoważony sposób wyższej wartości dla klientów.

Skupiając się na zastosowaniu materiałów przyjaznych dla środowiska i zarazem działając w myśl strategii „fabryki zeroemisyjnej", firma Astroenergy nieustannie pracuje nad kompleksowym ograniczeniem emisji CO2 oraz zużycia energii w modułach z serii ASTRO, aby kształtować pomyślniejszą i bardziej zieloną przyszłość w oparciu o produkty przyjazne dla środowiska.

W ramach długofalowej strategii zielonego i zrównoważonego rozwoju firma Astroenergy założyła obniżenie wskaźników emisji CO2 do końca 2023 r. o 15 proc. w stosunku do bieżącego roku, przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, podmiot dołoży starań w celu ograniczenia zużycia energii o 9 proc..

Cały czas trwają też prace nad realizacją planów takich jak wprowadzenie systemu ISO 14064, systemu czystej produkcji oraz uruchomienie nowej fabryki bezemisyjnej i systemu bezemisyjnego.

