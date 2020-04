Firma Casio udostępnia za darmo pomoce naukowe on-line aby wspierać e-nauczanie

Emulatory zaawansowanych kalkulatorów dotychczas były dostępne jedynie po uiszczeniu opłaty abonamentowej. Zestaw PLUS daje użytkownikom dostęp do najbardziej zaawansowanych obliczeń funkcji i wykresów w ClassPad.net. Firma Casio udostępniła także bezpłatnie oprogramowanie Manager i Emulator dla nauczycieli prowadzących zajęcia w sieci. Oba rozwiązania będą bezpłatne do 31 sierpnia 2020 r. [i]

ClassPad.net to usługa internetowa pozwalająca użytkownikom na obliczanie funkcji, tworzenie wykresów oraz przeprowadzanie obliczeń statystycznych i geometrycznych. Użytkownicy mogą dowolnie tworzyć funkcje, figury geometryczne i wykresy w oknie przeglądarki.

Firma Casio udostępnia teraz najbardziej zaawansowaną wersję PLUS dając użytkownikom dostęp do systemu algebry komputerowej, który umożliwia m.in. obliczenia na bazie wzorów oraz odręcznie zapisywać wzory. Wykresy i inne dane tworzone w ClassPad.net można zapisać i udostępnić indywidualnie oraz w czasie lekcji on-line.

Bezpłatnym dostępem objęte są także aplikacje Casio Manager i Emulator dla nauczycieli, które pozwalają na odwzorowanie działania kalkulatorów naukowych na komputerach. Obie aplikacje współpracują z narzędziami wideokonferencji, dzięki czemu uczniowie mogą z łatwością śledzić wykresy i wzory pisane przez nauczyciela na ekranie w trakcie zajęć w sieci. Nawet wtedy, kiedy uczniowie nie mogą uczęszczać osobiście na zajęcia ze względu na zamknięcie szkół i nakaz pozostania w domu, nauczyciele mogą korzystać z narzędzi do uczenia przeprowadzania obliczeń z łatwością przez internet. Wystarczy pobrać i zainstalować oprogramowanie ze specjalnej strony podanej poniżej.

Specjalna strona

https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/ ; Firma Casio prowadzi także oficjalną stronę dla nauczycieli i uczniów. Wybierz język kraju pod adresem http://edu.casio.com/ke/links/#links.

Link do emulatora kalkulatora naukowego z polskim menu FX-991CEX: https://kalkulatory.pl/nauka-w-domu-z-casio/



[i] Wyłącznie aplikacje CASIO ClassPad i CASIO fx-CG500 (iOS/Android): bezpłatne przez sześć miesięcy od daty pobrania.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Manager.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD