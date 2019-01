Firma Croma-Pharma zakończyła proces rebrandingu swojej linii produktów HA Filler

LEOBENDORF, Austria, January 2, 2019 /PRNewswire/ --

Dnia 2 stycznia firma Croma-Pharma GmbH (Croma) oświadczyła, że realizuje plan ujednolicenia różnych marek w ramach swojego portfolio produktów estetycznych. Należąca do linii produktów z kwasem hialuronowym marka "Princess®" zostanie stopniowo zamieniona na rynkach międzynarodowych na markę "saypha®", skupiając się przede wszystkim na Europie.

Konieczność rebrandingu stała się priorytetowa przede wszystkim ze względu na trwający proces globalizacji firmy Croma z jednej strony i postępujące procedury zatwierdzania toksyny botulinowej firmy Hugel o nazwie Botulax z drugiej, które to wywołały potrzebę funkcjonowania marki HA Filler, skierowanej wyłącznie do pracowników służby zdrowia. Firma Croma licencjonowała produkt Botulax od koreańskiego producenta toksyn Hugel Inc. na rynek europejski, a ostatnio założyła spółkę joint venture z Hugel Inc., aby wspólnie opracowywać i dystrybuować HA Filler firmy Croma i produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO) wraz z produktem Botulax firmy Hugel w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Dyrektor zarządzający firmy Croma, Andreas Prinz, wyjaśnia: "Zamieniając Princess® na saypha® tak naprawdę realizujemy jednocześnie kilka różnych celów. Przede wszystkim Princess® nie jest marką posiadającą możliwość dopuszczenia do obrotu na wszystkich naszych obecnych i przyszłych rynkach. Ponadto marka saypha® jest tożsama z firmą Croma w ujęciu uniwersalnej marki firmowej, wprowadzonej w 2017 roku, z której wykorzystaniem każdy produkt może być udoskonalany i wprowadzany na dowolny rynek na świecie z ujednoliconym wyglądem i poczuciem przynależności do marki.

W trakcie naszego postępującego procesu umiędzynarodowienia, ten ustandaryzowany wizerunek firmy ukierunkowany na naszą główną grupę docelową, specjalistów medycznych, staje się absolutnie niezbędny. Ponadto, wszystkie produkty saypha® są łatwe do odróżnienia od innych, co było życzeniem klienta, które to z przyjemnością spełniamy. Marka saypha® nawiązuje również do nauk medycznych i medycyny opartej na dowodach naukowych, czyli wartości, do których firma Croma od zawsze była przywiązana. Reasumując, wprowadzając markę saypha® tworzymy silną globalną markę produktu HA Filler, który jest synonimem kompleksowej jakości, niezawodności i skuteczności medycznej".

O produkcie saypha®

Linia HA Filler firmy Croma składa się z sześciu produktów: saypha® RICH, saypha® FILLER (z lidokainą /bez lidokainy), saypha® VOLUME (z lidokainą /bez lidokainy) i saypha® VOLUME PLUS Lidocaine.

Produkty są ukierunkowane na indywidualne potrzeby pacjentów:

Produkt saypha® RICH (CE 0459) uzupełnia ubytek kwasu hialuronowego, wynikający z procesu starzenia, poprawia nawilżenie, wygląd i elastyczność skóry oraz koryguje drobne zmarszczki. Produkt jest wstrzykiwany do powierzchniowej warstwy skóry.

Produkty saypha® FILLER (CE 0459) i saypha® FILLER Lidocaine (CE 0120) korygują umiarkowane i głębokie zmarszczki i fałdy skóry na twarzy oraz zwiększają objętość ust (dotyczy tylko saypha® FILLER Lidocaine). Produkt jest wstrzykiwany w głąb skóry właściwej.

Produkty saypha® VOLUME (CE 0459) i saypha® VOLUME Lidocaine (CE 0120) są przeznaczone do korekcji głębszych zmarszczek i fałdów skóry, kształtowania objętości twarzy lub przemodelowania konturów twarzy. Produkt jest wstrzykiwany w głębszą warstwę skóry (głęboka skóra właściwa lub tkanka podskórna).

Produkt saypha® VOLUME PLUS Lidocaine (CE 0120) jest stosowany do uzupełniania tkanki twarzy w celu skorygowania ubytków objętości i kształtowania konturów twarzy, a także w celach rekonstrukcyjnych w leczeniu, np. lipoatrofii twarzy. Produkt jest wstrzykiwany podskórnie, nad okostną lub głęboko w skórę właściwą.

Wszystkie produkty bazują na kwasie hialuronowym niepochodzącym od zwierząt i są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości.

O firmie Croma-Pharma GmbH

Założona w 1976 roku austriacka firma rodzinna Croma-Pharma GmbH (Croma) specjalizuje się w przemysłowej produkcji strzykawek z kwasem hialuronowym do zastosowań z zakresu estetyki medycznej, okulistyki i ortopedii. Obecnie firma Croma zarządza 12 międzynarodowymi firmami handlowymi i dystrybuuje swoje produkty w ponad 70 krajach. W ramach globalnej sieci sprzedaży Croma koncentruje się na produktach własnej marki ukierunkowanych na małoinwazyjną medycynę estetyczną. Oprócz szerokiej gamy produktów HA Filler pochodzących z własnego zakładu produkcyjnego, firma Croma sprzedaje na najważniejszych strategicznych rynkach produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), system osocza bogatopłytkowego (PRP) i zindywidualizowaną technologię pielęgnacji skóry.

