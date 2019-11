Firma de investimentos privados do presidente do conselho da DAMAC, Hussain Sajwani, adquire a icônica marca de moda italiana Roberto Cavalli

A empresa de investimentos baseada nos EAU emergiu como a principal licitante entre várias entidades que estavam disputando a marca de moda mundialmente reconhecida. A marca Roberto Cavalli era anteriormente controlada pela empresa italiana de participações privadas, Clessidra.

A aquisição da Roberto Cavalli pela Vision Investments, parte da DICO Group, é uma evolução de uma parceria que foi assinada em 2017 entre a empresa de moda e a DICO Group. De acordo com a parceria, a Roberto Cavalli irá desenvolver os interiores de hotéis de luxo sob a marca 'Hotéis AYKON com interiores projetados por Roberto Cavalli'.

Falando sobre a aquisição, Hussain Sajwani disse:

"Estamos empolgados por levar adiante o incrível legado da marca Roberto Cavalli. A DICO tem uma longa e profícua associação com a Roberto Cavalli, e acredito que a marca ressoa com nossa ideia de luxo. Tenho o prazer de anunciar que a transação foi realizada rapidamente e que garantiremos a estabilidade do gerenciamento".

"Na DICO Investments, aspiramos possuir marcas reconhecidas internacionalmente, e esta aquisição marca um passo importante em nossa estratégia".

Estabelecida em 1992, a DICO Group é o braço de investimentos de bilhões de dólares de Hussain Sajwani com diversas participações em mercados de todo o mundo. Os investimentos da empresa são divididos em cinco principais áreas, ou seja, mercado de capitais, mercado imobiliário, hotéis e resorts, fabricação e restaurantes e, agora, moda de luxo.

Algumas das atividades mais notáveis da DICO Investments incluem o DAMAC Towers Nine Elms de 50 andares em Londres, um resort de luxo nas Maldivas, centros comerciais no Iraque e o projeto imobiliário Mina Al Sultan Qaboos Waterfront em Oman, entre outras. A empresa de investimentos planeja investir aproximadamente US$ 3 bilhões durante os próximos anos nos principais mercados da Europa Ocidental e Estados Unidos.

Atualmente, a presença global da DICO Group se estende por toda América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Com sua visão direcionada firmemente para o crescimento e a expansão, a DICO Group continua na sua jornada pela diversificação e pela excelência nos negócios.

