Firma KOHLER představí na veletrhu CES 2021 novinky ze své kolekce produktů pro chytrou domácnost, které zvýší pohodlí užívání vybavení kuchyní a koupelen a nabídnou bezdotykové technologie

Vzhledem k tomu, že miliony lidí na celém světě tráví stále více času doma, hledají místo pro odpočinek, kde by mohli znovu najít ztracenou rovnováhu a uniknout ze stresu a úzkostí každodenního života. Technologie a produkty určené pro relaxaci, které lidem umožní odpočinout si, vypnout a alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedního života, se těší stále velké oblibě a tato poptávka je pro firmu Kohler hnacím motorem k tomu, aby stále investovala do vývoje nových produktů a chytrých technologií pro domácnost.

„Díky tomu, že neustále vyvíjíme nové inovace pro chytrou domácnost, umožňují naše produkty zákazníkům začít snadno využívat výhody bezdotykových zařízení a vzájemného propojení jednotlivých spotřebičů, a to bez toho aniž by museli cokoli složitě zapojovat nebo se učit," řekl David Kohler, prezident a generální ředitel firmy Kohler Co. „Domníváme se, že co se týká technologií v domácnosti, je nutné zajistit určitou rovnováhu a i nadále se budeme snažit být průkopníkem v oblasti jednoduchého a bezpečného ovládání kuchyňských a koupelnových spotřebičů a nabízet našim zákazníkům pohodlný a zdravý životní styl."

Značka Kohler na virtuálním veletrhu CES 2021 představí, mimo jiné, následující novinky ze svého portfolia produktů pro chytrou domácnost:

Vana Stillness: tato úžasná vana se inspirovala japonským uměním lesních koupelí neboli shinrin-yoku. Tato vana umí připravit skvělou relaxační koupel, díky kombinaci vody, světla, mlžných oparů a koupelových vůní. Taková koupel vám pak přinese kýžené uvolnění a obnovu duševních sil a umožní vám trochu hýčkat své tělo. Vana Stillness tak dokáže proměnit koupelnu v lázeňské prostředí pro klidné rozjímaní, odpočinek a pohodu. Všechno začíná tím, že voda do vany natéká odspodu a díky speciálnímu přepadu ze speciálního dřeva (cypřiše Hinoki) je napouštění vany spojeno s příjemným a uklidňujícím zvukem. Navíc je vana vybavena plnospektrálním osvětlením po celém obvodu, které navozuje příjemné pocity a má chromatoterapeutické účinky. Na povrchu vodní hladiny ve vaně Stillness se pak vytvoří mlha, která ještě více umocňuje pocity uvolnění. A konečně si můžete do vody přidat esenciální vonné oleje, které stimulují smysly a zbystřují vnímání.

Chytrá toaleta Innate: Innate je nejnovějším přírůstkem v portfoliu chytrých produktů značky Kohler. Chytrá toaleta Innate nabízí veškeré pohodlí, čistotu a snadnost používání, kterou lidé od značkových chytrých toalet firmy Kohler očekávají, avšak za příznivější cenu. Toaleta Innate je vybavena vyhřívaným sedátkem s automatickým otevíráním a zavíráním, intuitivním dálkovým ovladačem a funkcí osobního bidetu. A navíc, vzhledem k tomu, že nyní roste obliba svépomocné výstavby, lze chytré toalety Innate značky Kohler snadno a rychle instalovat i svépomocí.

Bezdotykové koupelnové baterie pro bytovou výstavbu: díky bezdotykové baterii si můžete mýt ruce nebo čistit zuby bez nutnosti sahání na baterii. To podstatným způsobem snižuje šíření baktérií a škodlivých mikroorganizmů, pro které jsou vodovodní baterie živnou půdou. Firma Kohler představí vodovodní baterie se zabudovanými snímači a také speciální zařízení, které z každé vodovodní baterie značky KOHLER v koupelně jednoduše udělá bezdotykovou, dálkově ovládanou baterii.

Partnerství firem Kohler a Phyn: značka Kohler ve spolupráci s firmou Phyn v roce 2021 představí dva společné produkty, a to domácí monitorovací vodohospodářský systém (KOHLER Whole Home Water Monitor Powered by Phyn). Tento systém je k dispozici ve verzi pro instalaci svépomocí (DIY) nebo v provedení pro profesionální (odbornou) instalaci (Pro), které navíc obsahuje funkci umožňující automatické vypnutí přívodu vody. Tyto produkty vznikly na základě úsilí společnosti zajistit bezpečné a spolehlivé zásobování domácností vodou. Obě verze těchto zařízení využívají patentovanou špičkovou technologii firmy Phyn, která je založena na monitorování tlakové vlny v rozvodech vody a v případě jakéhokoli úniku vody uživatele okamžitě informuje. Kromě toho díky této technologii mají uživatelé rovněž k dispozici přesné a podrobné informace o spotřebě vody v jednotlivých sanitárních zařízeních v domácnosti. Provedení pro svépomocnou instalaci (DIY) zvládne nainstalovat každý majitel domu a tato verze se instaluje přímo na jednotlivá odběrová místa v domácnosti. Naproti tomu varianta pro profesionální (odbornou) instalaci (Pro) se instaluje přímo na hlavní rozvod vody v bytě, může být nainstalována jak uvnitř objektu, tak venku a díky funkci automatického vypnutí přívodu vody v případě zjištění úniku pomáhá uživatelům ušetřit nemalé náklady spojené s řešením případných havárií na vodovodních instalacích.

Značka Kohler se snaží svá řešení pro chytrou domácnost neustále vylepšovat a nově mimo jiné zákazníkům nabízí:

Řadu bezkontaktních a hlasově aktivovaných kuchyňských baterií, které nově obsahují povel „umýt ruce (wash hand)". Po vyslovení tohoto povelu systém spotřebitele provede doporučenými kroky pro správné mytí rukou, sám spustí a vypne vodu pro namočení a omytí rukou, upozorní spotřebitele zvukovým signálem na dávkování pěnového mýdla a spuštění sušení.

Kohler Power je první značkou na trhu, která spouští hlasové služby, díky kterým mohou spotřebitelé snadno i na dálku ovládat a aktivovat jednotlivá zařízení a generátory v domácnostech prostřednictvím hlasových povelů. Zákazníci si tak například mohou snadno a rychle ověřit fungování jednotlivých chytrých zařízení značky KOHLER, a to bez ohledu na to, kde se právě nachází. Díky tomu se tak zákazníci mohou okamžitě a rychle přesvědčit, že doma vše funguje jak má i pokud jsou zrovna mimo domov.

Značka Kohler rovněž představí své nové produkty a špičkové inovace ve dnech 2. a 3. února, prostřednictvím nové online prezentace [email protected] . Další informace o této akci a registrační formulář pro zájemce najdete na webové stránce Kohler.com/AtHome .

Více informací o produktech pro chytrou domácnost najdete na webové stránce www.kohler.com/smarthome nebo firmu Kohler kontaktujte telefonicky na čísle 1-800-4KOHLER.

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co., vznikla v roce 1873 ve městě Kohler, v americkém státě Wisconsin. Jde o jednu z nejstarších a největších amerických firem v soukromém vlastnictví, kterou tvoří téměř 35.000 společníků. Na celém světě má společnost Kohler více než 50 výrobních závodů a je světovou jedničkou v oblasti designu, modernizace a výroby kuchyňských a koupelnových produktů. Kromě toho firma vyrábí motory a pohonné systémy, luxusní truhlářské výrobky a obklady. Společnost je rovněž majitelem a provozovatelem dvou pětihvězdičkových ubytovacích a golfových resortů v Kohleru ve Wisconsinu a ve skotském St. Andrews.

Vzhledem k tomu, že domácnosti se stále více připojují k chytrým zařízením, snaží se firma Kohler zákazníkům nabízet promyšlený design a chytré technologie. Firma Kohler přistupuje k návrhu chytrých koupelen se stejným odhodláním, přesností a pečlivostí, které jí pomohly k tomu, aby již více než 100 let byla přední globální značkou.

