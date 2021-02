Firma Mindray vyvinula novou řadu VS monitorů životních funkcí, které mění způsob sledování pacientů

ŠEN-ČEN, Čína, 8. února 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Mindray (burzovní index SZSE: 300760), světová jednička ve vývoji inovativních technologií pro zdravotnictví, dnes představila své nové monitory životních funkcí VS 9 a VS 8 a zahájila jejich prodej v Evropě, Austrálii a dalších vybraných oblastech. Monitory Mindray řady VS tak nyní zdravotníkům umožní naplno využívat rutinní měření a zlepšit kvalitu poskytované léče, a to od nemocničních příjmů, až po lůžková oddělení a JIP.