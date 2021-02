Firma Pylontech vybudovala za účelem uspokojení rostoucí globální poptávky po uchovávání energie špičkové výzkumné a vývojové centrum

ŠANGHAJ, 22. února 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Pylon Technologies Co., Ltd. (dále jen „Pylontech" nebo „společnost") jeden z největších světových poskytovatelů řešení pro uchovávání a skladování energie (ESS - Energy Storage System), oznámila, že navzdory napjatému harmonogramu, chce do 3 let rozšířit svou nabídku také o technologie o kapacitě 4 GWh.