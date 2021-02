Firma Pylontech vybudovala za účelom uspokojenia rastúceho globálneho dopytu po uchovávaní energie špičkové výskumné a vývojové centrum

ŠANGHAJ, 24. februára 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Pylón Technologies Co., Ltd. (ďalej len "Pylontech" alebo "spoločnosť") jeden z najväčších svetových poskytovateľov riešení pre uchovávanie a skladovanie energie (ESS - Energy Storage System), oznámila, že napriek napätému harmonogramu, chce do 3 rokov rozšíriť svoju ponuku aj o technológie s kapacitou 4 GWh.