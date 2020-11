Firma Risen Energy dodala fotovoltaické moduly o jmenovitém stejnosměrném výkonu 5,2 MWDC pro solární farmu Vayots Arev-1 v Arménii

NING-PO, Čína, 30. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Solární farma Vayots Arev-1 v regionu Vayots Dzor v jihovýchodní Arménii byla připojena do rozvodné sítě. Společnost Risen Energy do této elektrárny dodala své oboustranné (bifaciální) fotovoltaické moduly JAGER PLUS 144 mono PERC s dvojitým sklem o celkovém stejnosměrném výkonu 5,2 MWDC. Developerem a provozovatelem projektu je firma Optimum Energy LLC, místní partner a výhradní distributor firmy Risen Energy v tomto regionu.