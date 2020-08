Firma Risen podepsala smlouvu se společností Sprng Energy na dodávku fotovoltaických modulů s výkonem 165 MW

NING-PO, Čína, 26. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy Co., Ltd, přední výrobce vysoce výkonných solárních fotovoltaických produktů, nedávno oznámila uzavření další smlouvy na dodávku výkonných, na míru vyrobených fotovoltaických modulů o celkovém výkonu 165 MW, a to s firmou Sprng Energy.

Sprng Energy, přední indická společnosti v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, která patří pod křídla společnosti Actis Group, nedávno od společnosti Risen nakoupila solární fotovoltaické moduly o celkovém výkonu 165 MW, a to pro solární projekt Anantapur, který bude vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů a dodávat jí prostřednictvím NTPC státu Ándhrapradéš za konkurenční cenu 2,72 indických rupií za kWh. Tento nejnovější projektu firmy Sprng Energy je součástí plánované strategie instalace výrobních kapacit o výkonu 2 GW na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů po celé Indii, přičemž celkový cíl indické vlády je dosáhnout celkového instalovaného výkonu z obnovitelných zdrojů až 175 GW.

I když se jedná o první spolupráci mezi firmami Risen a Sprng, firmy Risen a skupina Actis již spolupracovaly na dodávkách fotovoltaických modulů s celkovým výkonem kolem 350 MW, které firma Risen dodala jiné dceřiné společnosti skupiny Actis na jiném rostoucím trhu.

Pan Bypina Veerraju Chaudary, ředitel prodeje a marketingu firmy Risen, na dotaz, jak by zhodnotil dosavadní spolupráci s firmou Sprng, řekl: „Profesionální a rychlé jednání k věci." „Ví, kam směřují a jak se tam dostat," dodal. „Jsme nadšeni, že se společnost Risen může podílet na plnění jejich inspirujících cílů a že jsme byli vybráni po objektivním zhodnocení dodavatelů solárních fotovoltaických produktů. I nadále chceme potvrzovat, že firma Risen dokáže developerům solárních projektů nabídnout podstatné a hmatatelné výhody."

Pan Gaurav Sood, generální ředitel firmy Sprng Energy, uzavření objednávky rovněž hodnotil kladně: „V současné době je realizace solárních fotovoltaických produktů podstatně složitější než za normálních okolností, zejména co se týče zajištění stabilních dodávek materiálů a surovin, zajištění pracovních sil a potřebných povolení. To vše vyžaduje velké úsilí. Společnost Risen jsme si vybrali na základě jejich referencí a zkušeností a také díky konstruktivnímu přístupu k řešení našich konkrétních požadavků. Jsme rádi, že s nimi můžeme počítat jako s našimi partnery, a věříme, že splní, co se od nich očekává. Těšíme se, až po úspěšné realizaci tohoto projektu začneme spolupracovat i na dalších budoucích projektech."

Indický solární fotovoltaický průmysl byl těžce postižen nedávnou pandemií COVID 19. Nyní se pomalu vzpamatovává a je připraven se vypořádat s minulými, současnými i budoucími problémy. Důkazem toho, že se to daří, je skutečnost, že firmy jako Sprng mohou na tomto trhu expandovat i v době, kdy zbytek světa stagnuje, protože nic nedokáže porazit touhu změnit energetiku prostřednictvím kvalitních solárních a fotovoltaických projektů.

O společnosti Risen

Risen Energy je přední globální výrobce a dodavatel vysoce výkonných solárních fotovoltaických produktů a poskytovatel řešení pro výrobu energie. Firma má úvěrový rating „AAA", byla založena v roce 1986 a v roce 2010 se stala veřejně obchodovatelnou společností. Jejím cílem je vytvářet pro své zákazníky na celém světě maximální hodnoty. Solární fotovoltaická řešení firmy Risen jsou charakteristická technickými a ekonomickými inovacemi a nepřekonatelnou kvalitou a podporou a patří mezi nejvýkonnější a současně cenově nejpříznivější řešení v oboru. Firma Risen má silné finanční zázemí a kvalitní úvěrový rating, působí na jednotlivých lokálních trzích, kde buduje vzájemně prospěšnou spolupráci se svými partnery a snaží se maximálně využít stále se zvyšujících hodnot zelené energie.

O společnosti Sprng

Sprng Energy je indická platforma pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů, kterou v roce 2017 založila skupina Actis, přední investiční společnost se zaměřením na rostoucí trhy, která dosud proinvestovala 475 milionů dolarů. Společnost Sprng v současné době staví solární a větrné elektrárny s celkovým výkonem 1,75 GW, z čehož 650 MW je již v provozu. Očekává se, že do konce letošního roku uvede firma Sprng do provozu další projekty a celková instalovaná kapacita tak dosáhne 1,2 GW. Kromě toho firma v současné době realizuje další projekty, které jsou v různých fázích vývoje.

