Firma Risen podepsala strategickou dohodu se společností UPC-AC Energy Solar o dodávkách technologií pro solární fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 140 MW

NING-PO, Čína, 14 září 2020 /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy Co., Ltd, přední výrobce špičkových solárních a fotovoltaických produktů, právě oznámila, že uzavřela strategickou dohodu s firmou UPC-AC Energy Solar Asia Limited (UPC-AC Energy SA), jejímž předmětem jsou dodávky solárních a fotovoltaických technologií pro elektrárnu s výkonem 140 MW.

Součástí této vícestranné smlouvy je řada požadavků, včetně dodávky prověřených modulů Mono PERC firmy Risen, které společnost dodá v průběhu tohoto roku a na začátku roku 2021.

Firma UPC-AC Energy SA je společný podnik firem UPC Renewables a AC Energy, který aspiruje na „premianta" solární energetiky. Firma spravuje solární projekty s celkovou výrobní kapacitou 1 GW v celé Asii a Tichomoří a zanechává tak v tomto regionu zřetelnou stopu v místním solárním průmyslu.

Pranab Kumar Sarmah, generální ředitel firmy UPC-AC Energy SA přináší více podrobností a říká: „Náš společný podnik chce všem partnerům, kteří se zapojí do našich projektů, nabízet to nejlepší. Týká se to jak všech obchodních, technických a právních divizí obou firem, které tvoří náš společný podnik, tak našeho vybraného dodavatele projekčních a stavebních prací i našich smluv s dodavateli. A s radostí oznamuji, že firma Risen pečlivě a dobře naslouchá našim různorodým a neustále se měnícím požadavkům a nabídla nám funkční, ziskové a na míru šité řešení, které naše náročné požadavky splňuje."

Bypina Veerraju Chaudary, ředitel prodeje a marketingu ve společnosti Risen, řekl: „Bude to výzva. Našim cílem je být vždy více než jen dodavatel prvotřídních produktů. Plně chápeme složitosti a problémy s výstavbou hospodárně fungujících solárních a fotovoltaických projektů a jsme nadšeni, že znovu budeme moci prokázat naší schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníka, v souladu s ustanoveném této smlouvy. Těšíme se naší účast na budoucí expanzi společnosti UPC-AC Energy SA a věříme, že i další projekty, o kterých jednáme, přinesou hmatatelné výsledky."

Snaha o vytváření přidané hodnoty může být někdy problematická, zejména v případě smluv, uzavřených mezi větším množstvím stran, protože každý má své vlastní představy, které chce naplnit. Nicméně v dnešním vysoce konkurenčním solárním prostředí se každý zisk počítá a přispívá k zajištění úspěchu. Proto je důležité, aby všechny strany táhly za jeden provaz a směřovaly stejným směrem a já věřím, že pokud se tak stane, bude tento projekt velice úspěšný a naše úsilí stát se „premiantem" na trhu bude naplněno.

O společnosti Risen

Risen Energy je přední globální výrobce a dodavatel vysoce výkonných solárních fotovoltaických produktů a poskytovatel řešení pro výrobu energie. Firma má úvěrový rating „AAA", byla založena v roce 1986 a v roce 2010 se stala veřejně obchodovatelnou společností. Jejím cílem je vytvářet pro své zákazníky na celém světě maximální hodnoty. Solární fotovoltaická řešení firmy Risen jsou charakteristická technickými a ekonomickými inovacemi a nepřekonatelnou kvalitou a podporou a patří mezi nejvýkonnější a současně cenově nejpříznivější řešení v oboru. Firma Risen má silné finanční zázemí a kvalitní úvěrový rating, působí na jednotlivých lokálních trzích, kde buduje vzájemně prospěšnou spolupráci se svými partnery a snaží se maximálně využít stále se zvyšujících hodnot zelené energie.

O společnosti UPC-AC Energy Solar

Firma UPC-AC Energy Solar je společným podnikem firem AC Energy (prostřednictvím společnosti AC Renewables International Pte. Ltd.) a UPC Renewables (prostřednictvím společnosti UPC Solar Asia Pacific Limited), ve kterém obě firmy drží 50% podíl. Firma se zabývá vývojem, výstavbou a provozováním solárních projektů v Asii a Tichomoří.

