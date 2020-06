Firma Shanghai Electric Dubai w rekordowo krótkim czasie ukończyła prace nad najwyższym na świecie odbiornikiem szczytowym korzystającym z technologii stopionej soli

Spółka Shanghai Electric, która realizuje inwestycję w formule EPC dla Noor Energy 1 (inwestor), wyposażyła wszystkich pracowników w środki ochrony osobistej i wdrożyła procedury prewencyjno-kontrolne w zakresie zakażeń koronawirusem. Zastosowane środki bezpieczeństwa miały przy tym minimalny wpływ na organizację pracy oraz realizację harmonogramu i budżetu.

Korzystający z technologii stopionej soli odbiornik mierzy ok. 40 metrów wysokości i zamontowany jest na szczycie konstrukcji wieży słonecznej o wysokości 222 metrów. Łącznie wieża mierzy zatem 262 metry wysokości, co czyni ją obecnie najwyższą elektrownią słoneczną na świecie. Inwestycja przewiduje wykonanie zintegrowanej elektrowni słonecznej łączącej „wieżę słoneczną na jednej działce, instalację słoneczną z układem zwierciadeł parabolicznych na trzech działkach oraz instalacje fotowoltaiczne na pozostałych działkach" o łącznej mocy sięgającej 950 MW. Po ukończeniu elektrownia dostarczać będzie ekologiczną energię do 320 tys. gospodarstw domowych, ograniczając emisję CO2 o 1,6 mln ton w skali roku. Inwestycja stanowi ważny element strategii energetycznej Dubaju do roku 2050. Jej realizacja przebiega w tempie szybszym, niż przewidywano. Obecnie już 9% (wobec zakładanych do 2020 r. 7%) zapotrzebowania regionu na energię elektryczną, wynoszącego 11 700 MW, pokrywane jest z energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii.

Elektrownia działa na zasadzie konwersji energii promieniowania światła słonecznego na energię cieplną i elektryczną poprzez wchłanianie przez stopioną sól energii z promieni słonecznych odbijanych przez heliostat za pośrednictwem ponad tysiąca przewodów odbiornika, w którym krąży nagrzana sól. Stopiona sól następnie trafia do układu wytwarzania pary, co prowadzi do powstania gorącej pary pod wysokim ciśnieniem, która napędza generator turbiny.

Podnoszenie sterowane jest precyzyjnie w każdym punkcie zaczepu przez pionowo ustawione hydrauliczne podnośniki linowe. Urządzenie obsługowe przed podniesieniem podlega procesowi kontroli i odbiorowi technicznemu z kompleksowym zastosowaniem technologii bezpieczeństwa. Wewnętrzne przyrządy kontrolne, naziemne urządzenia antykolizyjne i otaczający je sprzęt monitorujący zapewniają bezpieczeństwo całej instalacji odbiornika. „Pomyślna realizacja odbiornika bazującego na technologii stopionej soli pozwoliła Shanghai Electric zdobyć cenne doświadczenie, przyczyniając się do budowy silnych fundamentów rozwoju technologii wież słonecznych" - powiedział Liu Minghua, zastępca dyrektora generalnego Shanghai Electric Power Generation Engineering Co., Ltd.

