Firma Shanghai Electric představila na Čínském mezinárodním průmyslovém veletrhu (CIIE) v rámci Celosvětového úklidového dne chytrá energetická řešení

Společnost Shanghai Electric na veletrhu představila řešení pro chytrá města, chytrou energetiku, inteligentní výrobu a inteligentní dopravu

ŠANGHAJ, 21. září 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric udělala na 22. Čínském mezinárodním průmyslovém veletrhu (China International Industrial Expo – CIIE, dále též jen „Šanghajský průmyslový veletrh"), který se uskutečnil ve dnech 15. až 19. září, velký dojem. Firma zde představila svá řešení pro chytrá města (Smart City), chytrou energetiku (Smart Energy), inteligentní výrobu (Intelligent Manufacturing) a inteligentní dopravu (Intelligent Transportation), a to v souladu s hlavním tématem veletrhu "Intelligence, Interconnection - New Development of Enabling Industry (Inteligence, vzájemné propojení – nový vývoj v průmyslu)."