Firma Vazyme, gotowa do wejścia na rynek bliskowschodni, prezentuje na targach Medlab Middle East 2022 swoje rozwiązania w zakresie testów na obecność COVID-19

„Jako że wariant Omicron zaczyna się rozprzestrzeniać, szpitale i centra badawcze zmagają się z coraz większymi obciążeniami, uwydatniając konieczność zwiększenia produkcji szybkich i niezawodnych zestawów testowych COVID-19 w celu śledzenia nowej fali zakażeń. Pragniemy udzielić wsparcia środowiskom medycznym w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki w rozwiązaniu tego problemu, przedstawiając podczas targów Medlab 2022 nasze najwyższej jakości produkty i rozwiązania do testowania COVID-19 jako część naszych działań zmierzających do wzmocnienia miejscowych środków walki z pandemią" - poinformowała Jenny Jiang, kierownik ds. biznesu międzynarodowego w firmie Vazyme.

Podczas imprezy zaprezentowano całą linię preparatów do wykrywania kwasów nukleinowych firmy Vazyme, jak również inne produkty do diagnostyki COVID-19, w tym serię zestawów do wykrywania antygenów, narzędzia do oceny przeciwciał szczepionkowych COVID-19 oraz produkty surowcowe do zastosowań detekcyjnych. Jeden z najważniejszych punktów wystawy, system automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych Vazyme, uzyskał dopuszczenie na rynek od rządów Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, a jego zestaw do wykrywania 2019-nCoV Triplex RT-qPCR również zyskał zezwolenie na wejście na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Na przestrzeni dziesięciu lat swojego istnienia firma Vazyme ugruntowała swoją pozycję lidera w chińskim przemyśle biotechnologicznym, dysponując wystarczającą zdolnością produkcyjną linii do produkcji IVD, wynoszącą 1 milion sztuk dziennie. Zespół Vazyme w MENA to specjaliści od produktów IVD, którzy oferują kompleksowe usługi i indywidualne doradztwo w zakresie sprzedaży ratalnej dla lokalnych konsumentów. W 2021 roku Vazyme przyspieszyła swoją międzynarodową ekspansję, zakładając pierwszą spółkę zależną w Indonezji, której biura i magazyny w USA, UE i Hong Kongu (SAR) obsługują i wspierają klientów na całym świecie.

„W tym roku będziemy obchodzić 10. rocznicę istnienia naszej firmy. Misją spółki Vazyme jako prekursora innowacji w dziedzinie life science, jest wykorzystanie nauki i technologii w celu poprawy zdrowia i życia, zaspokojenia ogólnoświatowych, nierozwiązanych potrzeb medycznych, przy jednoczesnym przestrzeganiu najwyższych standardów etyki, odpowiedzialności i profesjonalizmu. Nasze podejście skoncentrowane na badaniach i rozwoju pozwala na nieustanne wprowadzanie innowacji i nowych produktów oraz rozwiązań dla klientów. Będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami na całym świecie, opierając się na wcześniejszych wysiłkach w celu wzmocnienia zdolności medycznych w walce z poważnymi chorobami" - powiedziała Jenny Jiang.

