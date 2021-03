Firmenich eerste en enige bedrijf in België dat internationale erkenning krijgt voor gendergelijkheid met hogere EDGE-certificatie

"Ik ben zeer trots dat Firmenich het eerste bedrijf in België is dat de MOVE-certificatie bereikt voor zijn inspanningen rond gendergelijkheid. De criteria van EDGE houden overigens in dat we voortdurend de lat hoger moeten leggen", zei Vincent Bertiaux, General Manager bij Firmenich Belgium. "EDGE erkent onze concrete resultaten betreffende gendergelijkheid in België en overal ter wereld waar we filialen hebben. Dat maakt van ons een aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare partner voor onze klanten. Met 43% vrouwen in leidinggevende functies, steken we ruim boven het nationaal gemiddelde van 32% uit."

"De opmerkelijke sprong die Firmenich Belgium de afgelopen twee jaar heeft gemaakt van het eerste naar het tweede niveau, respectievelijk van 'Assess' naar 'Move', toont dat weloverwogen acties ontegensprekelijk de vooruitgang naar genderevenwicht, diversiteit en inclusie versnellen", zegt Aniela Unguresan, medeoprichter van de EDGE Certified Foundation. "De wereldwijde EDGE Move-certificatie van Firmenich illustreert de vooruitgang dat het bedrijf geboekt heeft op gebied van gendervertegenwoordiging en gelijke verloning voor mannen en vrouwen, en dit in de voornaamste landen waar het actief is".

"Firmenich blijft met succes de hoogste standaard bepalen voor gelijkheid op de werkvloer. Sinds onze eerste wereldwijde EDGE-certificatie in 2018, hebben we belangrijke mijlpalen bereikt. We hebben onder andere de loonkloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd weggewerkt en hebben systematisch talent pools met een hoge diversiteit gecreëerd", zegt Madeleine Renninger, HR Senior Manager Firmenich Belgium. "Hoewel ik trots ben op deze resultaten, zullen we in de toekomst onze doelen nog uitbreiden. We willen verder gaan dan gendergelijkheid, en alle aspecten van diversiteit en inclusie omarmen, om een sterke vertegenwoordiging te creëren van minderheidsgroepen, andersvaliden, medewerkers met diverse sociaal-economische achtergronden en seksuele geaardheid".

De nieuwe duurzaamheidsstrategie van het bedrijf stelt overigens concrete nieuwe doelstellening voorop om tegen 2030 deze ongelijkheden weg te werken. Zo wil Firmenich onder andere wereldwijd inkomensgelijkheid bewerkstelligen voor minderheidsgroepen, 5.000 werkgelegenheidskansen creëren voor jongeren, en 10% arbeidskrachten met een handicap in dienst hebben.

Firmenich Belgium kwam uit de grondige en onafhankelijke EDGE-evaluatie naar voor als een werkgever die zich sterk inzet voor gendergelijkheid. Medewerkers waarderen het gelijke loonbeleid voor mannen en vrouwen, de inclusieve bedrijfscultuur, en de gelijke aanwervingskansen. Met name het Belgische filiaal van Firmenich heeft een uitzonderlijk hoog percentage vrouwen dat na hun zwangerschapsverlof in dienst blijft: 100% van de vrouwen die terugkeren uit hun zwangerschapsverlof, zijn 12 maanden na terugkeer nog steeds in dienst. Firmenich ondersteunt medewerkers om een evenwicht na te streven tussen hun professionele en persoonlijke prioriteiten. Zo kunnen werknemers ouderschapsverlof combineren met flexibele werkregelingen.

Bedrijven met een EDGE-certificatie worden doorgelicht door middel van een uitgebreide audit die wereldwijd wordt afgenomen bij hun werknemers. Bedrijfsgegevens en -processen worden hierbij onder de loep genomen. Firmenich blonk uit als een werkgever die wereldwijd zowel als in België de belangrijkste certificatiecriteria inzake aanwerving, verloning, werknemersbehoud, groeikansen, en betrokkenheid met zijn werknemers ruimschoots overtreft.

Over Firmenich

Firmenich, het grootste private parfum- en smaakbedrijf ter wereld, werd in 1895 opgericht in Genève (Zwitserland) en is reeds 125 jaar een familiebedrijf. Firmenich is een toonaangevend business-to-businessbedrijf gespecialiseerd in het onderzoek, de creatie, productie en verkoop van parfums, smaken en ingrediënten. Gerenommeerd voor zijn onderzoek en creativiteit, alsook zijn leiderschap in duurzaamheid, biedt Firmenich zijn klanten superieure innovatie in formulering, een breed en hoogkwalitatief gamma van ingrediënten en eigen technologieën waaronder biotechnologie, inkapseling, reukwetenschap en smaakmodulatie. Firmenich had eind juni 2020 een jaarlijkse omzet van 3,9 miljard Zwitserse frank. Meer informatie over Firmenich is beschikbaar op www.firmenich.com

Firmenich Belgium zet zich in voor gendergelijkheid op het werk en maakt deel uit van de groep die wereldwijd EDGE MOVE-certificatie heeft.

Over EDGE-certificatie

EDGE is de toonaangevende wereldwijde beoordelingsmethodologie en bedrijfscertificatienorm voor gendergelijkheid. Deze norm meet waar organisaties zich bevinden op gebied van genderevenwicht voor het medewerkers, gelijke beloning, effectiviteit van beleidslijnen en praktijken om gelijke loopbaankansen en inclusiviteit van hun cultuur te garanderen. Gelanceerd in 2011 op het World Economic Forum werd EDGE opgezet om bedrijven niet alleen te helpen een optimale werkplaats te creëren voor vrouwen en mannen, maar er ook voordeel uit te halen. EDGE staat voor Economic Dividends for Gender Equality en onderscheidt zich door zijn discipline en focus op business impact. De EDGE-beoordelingsmethodologie werd ontwikkeld door de EDGE Certified Foundation, die handelt als de behoeder van EDGE-methodologie- en certificatienormen. De commerciële groep, EDGE Strategy, werkt met bedrijven door hen voor te bereiden op EDGE-certificatie. Het diverse klantenbestand van EDGE Certification bestaat uit 200 grote organisaties in 44 landen over vijf continenten, die 20 verschillende sectoren vertegenwoordigen en wereldwijd meer dan 2,4 miljoen werknemers tewerkstellen.

Ga voor meer informatie naar edge-cert.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1459922/EDGE_Certification_Logo.jpg

Related Links

http://www.firmenich.com



SOURCE Firmenich