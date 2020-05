Firmenich schließt Finanzierung der DRT-Akquisition ab und beschafft 750 Mio. Euro durch die Ausgabe von Hybridanleihen

GENF, 28. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Aromen und Duftstoffe, hat die erfolgreiche Preisfestsetzung für seine erste Hybridanleihen-Emission im Wert von 750 Millionen Euro bekanntgegeben. Das Angebot umfasst tief nachrangige, rückzahlbare, unbefristete Anleihen mit einer 5,25-jährigen Sperrfrist und einem anfänglichen Couponzins von 3,75 Prozent.

„Die Hybridanleihen werden die Finanzierung unserer im März angekündigten Übernahme von DRT vervollständigen, die Firmenich zum Branchenführer bei erneuerbaren und nachhaltigen Inhaltsstoffen macht. Diese Finanzierung unterstützt unsere konservative Kapitalstruktur und bietet uns gleichzeitig die Flexibilität, in unser strategisches Wachstum zu investieren", sagte Gilbert Ghostine, CEO von Firmenich. „Ich freue mich über dieses Vertrauensvotum unserer Investoren, das ganz klar ihre Zuversicht in Bezug auf Firmenich verdeutlicht."

Diese Hybridanleihe-Emission ist die letzte Komponente der Finanzierung der am 6. März 2020 angekündigten DRT-Akquisition durch Firmenich und folgt auf die erfolgreiche Platzierung der ersten vorrangigen Eurobonds und Schweizer-Franken-Anleihen des Unternehmens am 23. April 2020. Die Anleihen werden von Standard & Poor's mit 50 % Eigenkapitalkrediten ausgestattet und tragen weiter dazu bei, das starke Investment-Grade-Rating des Unternehmens zu unterstützen.

Die Emission war deutlich überzeichnet und zog das Interesse einer breiten Basis von sowohl bestehenden als auch neuen institutionellen Investoren auf sich. Dadurch haben das widerstandsfähige Geschäftsmodell, die erfolgreiche operative Erfolgsbilanz und das starke Cash-Generierungsprofil des Unternehmens zusätzlich Anerkennung erlangt. Die Anleihe wird an der Euronext Dublin notieren.

Citigroup und UBS Investment Bank fungierten als Joint Global Coordinators, Joint Structuring Advisers und Joint Bookrunners. Credit Suisse und Goldman Sachs International fungierten als Co-Manager (zusammen die „Manager"). Firmenich wurde von Baker McKenzie in rechtlichen Fragen beraten.

Informationen zu Firmenich

Firmenich wurde 1895 in Genf in der Schweiz, gegründet und ist seit 125 Jahren ein privates Familienunternehmen. Firmenich ist ein führendes Business-to-Business-Unternehmen, das hauptsächlich auf dem Markt für Aromen und Duftstoffe tätig ist und sich mit der Erforschung, Kreation, Herstellung und dem Verkauf von Parfüms, Aromen und Inhaltsstoffen befasst. Firmenich hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden überlegene Kreativität bei der Formulierung, eine breite und qualitativ hochwertige Palette von Inhaltsstoffen und firmeneigene Technologien anzubieten, unter anderem in den Bereichen Biotechnologie, Verkapselung, Geruchswissenschaft und Geschmacksmodulation. Ende Juni 2019 hatte Firmenich einen Jahresumsatz von 3,9 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaftet. Weitere Informationen über Firmenich erhalten Sie unter www.firmenich.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1120565/Firmenich_Logo.jpg

