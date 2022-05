First 5 Network responde a la revisión presupuestaria de mayo del gobernador Newsom

La revisión de mayo ofrece la oportunidad de promover una agenda integral para los niños y las familias

ALAMEDA, California, 19 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- First 5 Network, compuesta por First 5 California, First 5 Association of California y los 58 First 5 locales de los condados de todo el estado, elogia las propuestas de revisión de mayo del gobernador Newsom centradas en apoyar un marco de trabajo integral para los niños y las familias, que busca atender las necesidades apremiantes de los niños más jóvenes de California y sus familias. El superávit de $97,000 millones de California brinda una oportunidad sin precedentes para reconstruir y desarrollar un sistema sólido para la primera infancia a largo plazo.

Inversiones críticas en atención de la salud, alfabetización temprana, intervención temprana y jardines infantiles de transición fueron algunos de los aspectos más destacados en el plan presupuestario revisado del gobernador. La revisión de mayo también proporciona fondos para apoyar la redeterminación de elegibilidad para la inscripción en Medi-Cal en caso de que termine la cobertura ininterrumpida garantizada por la emergencia de salud pública federal, que se espera para el 15 de julio de 2022. Además, la inclusión de cambios en el umbral de elegibilidad para el programa Early Start demuestra un claro compromiso con la identificación y atención de los retrasos en el desarrollo en nuestros niños más jóvenes en las etapas más tempranas posibles.

Sin embargo, First 5 Network se sintió decepcionada al ver que el gobernador no acogió nuestra prioridad de mantener la elegibilidad continua de los niños hasta su quinto cumpleaños sin necesidad de una revisión de elegibilidad. Esto podría significar que miles de los niños más jóvenes de California perderán la cobertura para las visitas y los servicios preventivos de bienestar infantil, incluidas las vacunas y los exámenes esenciales para el desarrollo.

First 5 Network alienta al gobernador a trabajar con base en las prioridades establecidas en el "Plan Poner la Riqueza a Trabajar" del Senado, que incluye $10 millones para la elegibilidad continua de los niños en Medi-Cal, desde su nacimiento hasta la edad de 5 años. Esto forma parte del proyecto de ley AB 2402 de la Asambleísta Blanca Rubio, una legislación copatrocinada por First 5 Association of California.

"Sabemos que el 50 por ciento de las veces en que los niños pierden la cobertura Medi-Cal se debe a una categoría genérica llamada sin respuesta" señaló Kitty Lopez, presidenta de First 5 Association of California. "También sabemos que el 90 por ciento del desarrollo cerebral se produce antes de los cinco años. Garantizar que los niños pequeños tengan un acceso regular a la prevención y la evaluación, sin enfrentarse a barreras burocráticas, es una inversión en su salud y bienestar a largo plazo".

La revisión de mayo también incluye nuevas inversiones en servicios de salud conductual para niños y jóvenes, como la financiación vital para la prevención del suicidio juvenil, pero no financió directamente la atención de los niños de 0 a 5 años. "First 5 Association seguirá abogando por nuevos fondos específicos para la prevención en salud mental y la intervención temprana para nuestros niños más jóvenes, de manera que puedan prosperar y prepararse para tener éxito en la vida y en la escuela", anotó Deborah Kelch, directora ejecutiva interina de First 5 Association of California.

Desde First 5 Network seguimos apoyando la propuesta del gobernador sobre el presupuesto de enero para financiar programas de visitas domiciliarias e inversiones en alfabetización temprana.

"Estamos agradecidos por el liderazgo del gobernador Newsom para apoyar las inversiones integrales en los niños, y estamos particularmente entusiasmados por su compromiso de ampliar los esfuerzos de alfabetización temprana, partiendo de los $10 millones en el presupuesto de enero y otras inversiones en la revisión de mayo para apoyar la alfabetización. Sobre la base de esta alianza, First 5 California Commission destinó otros $18 millones al Programa Early Literacy a fin de llegar a muchas más familias a través de alianzas y complementar la visión de la administración", comentó Jackie Thu-Huong Wong, directora ejecutiva de First 5 California.

La revisión de mayo tampoco aborda dos componentes adicionales de nuestra agenda integral para los niños y las familias: 1) las tasas de reembolso para los proveedores de atención infantil a fin de reconocer la inflación y los costos operativos en aumento, que afectan la capacidad de los proveedores para permanecer abiertos, y 2) los desafíos que impiden a quienes devengan salarios bajos utilizar los programas de licencia familiar remunerada y seguro estatal de discapacidad (SDI) del estado. Estas prioridades forman parte del plan del Senado. "California puede liderar y hacer que nuestro programa de licencia familiar remunerada sea el más equitativo del país al abordar las deficiencias de estos programas que impiden que padres y cuidadores pasen tiempo con sus recién nacidos y niños pequeños", sostuvo Jackie Thu-Huong Wong.

"A pesar de que California experimenta un segundo año consecutivo de excedentes presupuestarios extraordinarios, muchas familias siguen enfrentando desafíos derivados de los impactos económicos y de salud de la COVID-19. First 5 LA agradece el compromiso continuo del gobernador en la revisión de mayo para hacer que la atención en salud sea más accesible mediante la ampliación de los programas de visitas domiciliarias y el aumento del apoyo a los programas de salud infantil para afroamericanos", expresó Kim Belshé, directora ejecutiva de First 5 LA. "Sin embargo, la propuesta de ampliar las exenciones de tarifas familiares por solo un año y no reembolsar a los proveedores de atención infantil el costo real de la atención no apoya a los más vulnerables de nuestro estado. Dar prioridad a los niños pequeños no puede ser un compromiso de una sola vez, sino que requiere una inversión constante. Necesitamos ofrecer a cada niño las oportunidades de experiencias de aprendizaje temprano de calidad comprometiéndonos con inversiones continuas que apoyen a las familias en las primeras etapas de su hijo".

First 5 Network elogia al gobernador Newsom por dar prioridad a las siguientes propuestas que se alinean con nuestra agenda integral de políticas para los niños y las familias:

Un fondo general de $73 millones durante dos años para completar las redeterminaciones de Medi-Cal una vez que el requisito de elegibilidad continua por la emergencia de salud pública federal de la COVID-19 termine el 15 de julio de 2022. Cuando el requisito federal venza, el estado tendrá 14 meses para iniciar y completar las revisiones de elegibilidad.

Un fondo general de $6 .5 millones en 2022-23 para apoyar los ajustes en la identificación de niños con signos calificados de retrasos en el desarrollo.

.5 millones en 2022-23 para apoyar los ajustes en la identificación de niños con signos calificados de retrasos en el desarrollo. $290 millones para apoyar los programas de base comunitaria de difusión sobre salud mental y prevención de suicidios juveniles.

$157 millones para eximir de tarifas de atención infantil y preescolar a unas 400,000 familias de bajos ingresos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

$200 .5 millones para proyectos menores de renovación y reparación de guarderías en regiones y zonas de bajos ingresos con un acceso mínimo a los servicios.

.5 millones para proyectos menores de renovación y reparación de guarderías en regiones y zonas de bajos ingresos con un acceso mínimo a los servicios. $114 millones para mantener el reembolso a los proveedores de cuidado infantil y de atención preescolar basados en cupones por las horas autorizadas de atención, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

Acerca de First 5 Association

First 5 Association of California es la voz de las 58 comisiones First 5 de condado, que fueron creadas en 1998 por los votantes para garantizar que nuestros niños pequeños estén sanos, seguros y preparados para aprender. En conjunto, First 5 toca las vidas de más de un millón de niños, familias y cuidadores cada año, y fortalece nuestro estado al brindar a los niños el mejor comienzo para la vida. Conozca más en www.first5association.org.

Acerca de First 5 California

First 5 California se creó en 1998 cuando los votantes aprobaron la Propuesta 10, que impone impuestos a los productos del tabaco para financiar servicios para los niños de 0 a 5 años y sus familias. Los programas y recursos de First 5 California están diseñados para educar y apoyar a los maestros, padres y cuidadores en el papel crítico que desempeñan durante los primeros cinco años de un niño, a fin de ayudar a los niños de California a recibir el mejor comienzo posible para la vida y a prosperar. Para obtener más información, visite www.ccfc.ca.gov.

Acerca de First 5 LA

Siendo el mayor financiador del estado para la primera infancia, First 5 LA trabaja para fortalecer los sistemas, a los padres y a las comunidades, a fin de preparar a los niños para tener éxito en la escuela y en la vida. El objetivo de First 5 LA, una agencia pública independiente, es apoyar el desarrollo seguro y saludable de los niños pequeños buscando que, para 2028, todos los niños del condado de Los Ángeles ingresen al jardín infantil preparados para tener éxito en la escuela y la vida. Conozca más en www.first5la.org.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1821202/First_5_California_Logo.jpg

FUENTE First 5 California

SOURCE First 5 California