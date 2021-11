First Abu Dhabi Bank s'associe à Ascenda pour lancer un portefeuille de cartes de crédit pour personnes fortunées, leader du marché

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- First Abu Dhabi Bank (FAB), la plus grande banque des Émirats arabes unis et l'une des institutions financières les plus importantes et les plus sûres au monde, s'est associée au leader mondial de la technologie de fidélisation Ascenda pour lancer le portefeuille de cartes Visa Signature et Infinite haut de gamme le plus gratifiant du marché. Cette collaboration permet de doter les nouvelles cartes d'un programme de fidélisation inégalé, optimisé par Ascenda, spécialement conçu pour stimuler les dépenses et attirer les clients aisés.

Pour donner vie à la proposition de valeur très attrayante de la carte, Ascenda propose une riche sélection d'avantages et d'options d'échange haut de gamme, réalisés par son réseau mondial de partenaires de récompenses, leader dans le secteur. La technologie de récompenses d'Ascenda, basée sur le cloud, a été intégrée de manière sécurisée dans les canaux bancaires en ligne et mobiles de FAB, offrant ainsi une expérience client numérique transparente et personnalisée.

Futoon Almazrouei, chef de groupe des services bancaires aux consommateurs des EAU chez FAB, a déclaré : « La technologie avancée d'Ascenda et son riche contenu de récompenses soutiennent notre stratégie visant à offrir les meilleurs produits de cartes pour les personnes fortunées du marché. Nous continuerons à construire des partenariats significatifs qui apportent de la valeur à tous nos groupes de clients. »

Sebastian Grobys, directeur commercial d'Ascenda, a ajouté : « Ce partenariat témoigne de l'innovation continue d'Ascenda en matière de fidélisation et de la croissance rapide de son empreinte mondiale de collaborations bancaires de premier plan. »

À propos de First Abu Dhabi Bank (FAB)

FAB est la plus grande banque des EAU et l'une des institutions financières les plus importantes et les plus sûres au monde. La vision de FAB est de créer de la valeur pour ses employés, ses clients, ses actionnaires et ses communautés afin de devenir plus forte grâce à la différenciation, l'agilité et l'innovation.

Basé à Abu Dhabi, le réseau international de la banque s'étend sur cinq continents, offrant des relations mondiales, une expertise et une force financière pour soutenir les entreprises locales, régionales et internationales qui cherchent à faire des affaires dans leur pays et à l'étranger. FAB est un conseiller de confiance et un partenaire régional pour les grandes institutions, les entreprises émergentes et les particuliers qui souhaitent faire des affaires aux EAU, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au-delà. En tant que moteur de croissance pour la région, elle aide ses clients à prospérer et à devenir plus forts en gérant les risques, en fournissant un accès aux capitaux et en facilitant les flux commerciaux sur les marchés développés et émergents. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.bankfab.com .

À propos d'Ascenda

Ascenda est une entreprise technologique mondiale qui rend les services bancaires gratifiants.

Ascenda propose des solutions de récompenses natives, intuitives et faciles à déployer, qui permettent aux banques d'établir des liens plus étroits avec leurs clients tout au long de la relation financière. La société sert des clients de services financiers sur plus de 40 marchés, y compris des banques de premier plan telles que HSBC, Capital One, ICBC et Standard Chartered, ainsi que des perturbateurs tels que Virgin Money.

Pour plus d'informations sur Ascenda, rendez-vous sur le site ascendaloyalty.com .

SOURCE Ascenda