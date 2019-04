First Bank & Trust Company nombra cargos directivos clave en sus mercados del suroeste de Virginia y el noreste de Tennessee

ABINGDON, Virginia, 23 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- First Bank & Trust Company y su matriz, First Bancorp, Inc., anunciaron hoy cambios clave en su equipo directivo de los mercados del suroeste de Virginia y el noreste de Tennessee. El plan de liderazgo del banco de reciente entrada en vigor implica el ascenso de varios ejecutivos, así como la contratación de nuevo personal bancario. Los cambios directivos responden al reciente crecimiento del mercado y al aumento de las necesidades de servicio de los clientes que se derivan de la ampliación del negocio. La transición tiene lugar antes de la construcción del edificio de First Bank & Trust Company, misma que pronto iniciará en el centro comercial The Pinnacle en Bristol, Tennessee. Las siguientes personas forman parte del plan de transición de liderazgo:

William Houston "Hugh" Ferguson, III – vicepresidente senior, gerente regional del área Tri-Cities, asumirá la gerencia del mercado del suroeste de Virginia , además de la región del noreste de Tennessee actualmente a su cargo. Como vicepresidente senior y gerente regional de Tennessee y el suroeste de Virginia , Ferguson administrará todos los aspectos de las 12 sucursales, incluida la cartera de depósitos y préstamos de Lebanon , Abingdon , Wise y Norton en Virginia , y Bristol , Kingsport , Gray y Johnson City en Tennessee . Ferguson tiene más de 30 años de experiencia en banca y colabora con First Bank & Trust Company desde 2012.

Brent J. Dyson fue ascendido a vicepresidente senior y asistirá a Ferguson en la administración de las sucursales del suroeste de Virginia y Tennessee , con especial atención a Abingdon , Lebanon , Wise y Norton. Dyson cuenta con 15 años de experiencia en el sector bancario y forma parte de First Bank & Trust Company desde 2016.

R. Chad Taylor fue ascendido a vicepresidente y gerente de la sucursal de First Bank & Trust Company en East Abingdon . En ese cargo, Taylor administrará la sucursal y supervisará todas sus operaciones cotidianas. Taylor suma 15 años de experiencia en banca y está con First Bank & Trust Company desde 2017.

Vicky Holbrook fue nombrada responsable de operaciones de la sucursal de First Bank & Trust Company en West Bristol, situada en el número 1419 de State Street en Bristol , Virginia. Holbrook estará a cargo de la gerencia de la oficina y supervisará todas sus operaciones cotidianas. Holbrook llega a First Bank & Trust Company con más de 30 años de experiencia en el sector bancario.

"Los nuevos puestos y ascensos se corresponden con los diversos grados de experiencia y pericia", comentó Hugh Ferguson. "Estos expertos en banca serán cruciales para nuestro éxito y se asegurarán de que el banco esté posicionado para llevar a cabo su plan estratégico".

Acerca de First Bank & Trust Company

First Bank & Trust Company, uno de los principales bancos comunitarios de los Estados Unidos, es una firma de servicios financieros diversificados con oficinas en el suroeste de Virginia, el noreste de Tennessee y los valles de New River y Shenandoah Valleys. Aborda los objetivos financieros mediante la oferta gratuita de chequeras para cuentas personales y empresariales, y la evaluación de soluciones crediticias en sus divisiones hipotecaria, agrícola y comercial. Brinda soluciones financieras integrales a través de sus representantes de servicios fiduciarios y corretaje.

Si desea más información, visite www.firstbank.com o comuníquese con Nicole Franks nfranks@firstbank.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625204/First_Bank_and_Trust_Company_logo_Logo.jpg

FUENTE First Bank & Trust Company

Related Links

https://www.FirstBank.com



SOURCE First Bank & Trust Company