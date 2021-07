First Commonwealth FCU obtiene la certificación de cuentas nacionales a través de la coalición Bank On y sigue liderando la banca inclusiva en Lehigh Valley

First Commonwealth FCU ha trabajado con la ciudad de Allentown y United Way of the Greater Lehigh Valley durante casi tres años para promover la inclusión y el acceso a los servicios bancarios mediante el establecimiento de la coalición Bank On Allentown y la obtención del apoyo de otros socios clave de la comunidad. First Commonwealth FCU fue la primera institución financiera de Lehigh Valley en comprometerse a apoyar esta importante iniciativa. Bank On Allentown, que se lanzó oficialmente el otoño pasado, se asocia con 85 coaliciones Bank On en todo el país, 1 de 4 en Pensilvania .

"Creemos que todas las personas deberían tener el mismo acceso a una banca accesible, la capacidad de realizar operaciones bancarias, ahorrar y solicitar préstamos con dignidad y respeto, y acceso inclusivo a las herramientas y recursos de educación financiera para tener una relación exitosa con el dinero. A través de nuestra primera participación con Bank On Allentown, aprendimos que no se estaba logrando el acceso a los servicios financieros para los infrabancarizados de la comunidad de Lehigh Valley e inmediatamente tomamos medidas", señaló James Gagliano, director de Experiencia del Cliente de First Commonwealth. A través de su alianza, First Commonwealth trabajará a fin de ampliar el acceso inclusivo a productos y servicios financieros adecuados para los residentes no bancarizados e infrabancarizados que se encuentran fuera del sistema financiero convencional.

Según el CFE, en los Estados Unidos, cerca del 5 % de los hogares no están bancarizados, no poseen una cuenta corriente o de ahorro, y casi el 11 % están infrabancarizados, lo que significa que aún utilizan algunos servicios financieros suplementarios. A nivel local, el 37 % de los hogares de Allentown no están bancarizados o están infrabancarizados."En conjunto, nuestro objetivo es cerrar las brechas aquí en nuestra comunidad, generando estabilidad financiera y conectando a las personas con un socio financiero confiable y con productos bancarios inclusivos y accesibles", agregó Gagliano.

Bank On Allentown cuenta con el apoyo de la iniciativa de Bank On nacional de la organización nacional sin fines de lucro Cities for Financial Empower Fund (CFE Fund), que trabaja para garantizar que todos tengan acceso a cuentas bancarias y de cooperativas de crédito seguras y accesibles. Las instituciones financieras que se asocien deben presentar los términos y condiciones de su producto al CFE Fund, que utiliza un evaluador externo independiente para verificar que el producto cumpla con los requisitos. Los requisitos, o "estándares", incluyen características diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades del grupo demográfico objetivo, como el acceso gratuito y sin restricciones a cuentas digitales y personales, así como a comisiones mínimas, incluida la imposibilidad de sobregirar la cuenta.

Además de ser socio fundador en Bank On Allentown, First Commonwealth FCU sigue siendo líder en banca inclusiva como la primera cooperativa de crédito de Lehigh Valley en aceptar con orgullo la Matrícula Consular de México como forma de identificación aceptable para abrir cuentas. "Estas dos iniciativas son una prueba de nuestro compromiso con la comunidad. Ser una cooperativa financiera sin fines de lucro nos permite hacer lo correcto para que las personas, familias y pequeñas empresas se fortalezcan con nosotros. La aceptación de la Matrícula y el establecimiento de la coalición de Bank On Allentown no solo permitirán que los servicios financieros económicos estén más disponibles y sean más accesibles que nunca, sino que también generarán más oportunidades para una banca inclusiva dentro de nuestras comunidades", agregó Gagliano.

La cuenta corriente Fresh Start de First Commonwealth FCU con certificación nacional se puede abrir en línea desde la comodidad de su propio hogar o en cualquiera de las primeras 11 ubicaciones de First Commonwealth en el Greater Lehigh Valley.

First Commonwealth FCU también ofrece servicios bancarios en el lugar de trabajo para empleadores de cualquier tamaño en todo el Greater Lehigh Valley a través de su programa de socios empleadores Work First by First Commonwealth FCU.

