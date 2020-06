First Commonwealth Federal Credit Union nombrada por Forbes por segundo año consecutivo como la cooperativa de crédito número 1 del estado de Pensilvania y una de las mejores cooperativas de crédito de Estados Unidos

LEHIGH VALLEY, Pensilvania, 30 de junio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- First Commonwealth Federal Credit Union anunció hoy que, por segundo año consecutivo, ha obtenido el puesto más alto en la lista de Forbes como cooperativa de crédito número 1 de Pensilvania y una de las mejores cooperativas de crédito de los Estados Unidos. "Ganar este prestigioso honor por segundo año consecutivo es testimonio de la pasión y el compromiso de los más de 220 miembros de nuestro equipo, nuestro consejo directivo de esforzados voluntarios, más de 67,000 consumidores y 1,500 empresas miembros", dice Tricia Szurgot, directora operativa de First Commonwealth.

"Nos tomamos muy en serio el cumplimiento de nuestro compromiso de marca en todos los puntos de contacto y en cada interacción. Nuestra prioridad principal para adecuar nuestro negocio al futuro es la gente: nuestros empleados, miembros, consumidores y comunidades, los datos y la tecnología. Nuestra capacidad para obtener, analizar y utilizar los comentarios continuos en tipo real de nuestros miembros para atender mejor sus necesidades inmediatas y de largo plazo, identificando al mismo tiempo los problemas en nuestra entrega de productos y servicios, nos ha permitido implementar muchas mejoras con valor agregado en nuestros productos y servicios líderes en el sector. Estamos invirtiendo en la gente, la tecnología y la infraestructura para ofrecer a nuestros miembros el balance correcto de tecnología bancaria, acceso sencillo, experiencias personalizadas y valor continuo".

Menos del 3.5% de las 5,200 cooperativas de ahorro y crédito de la nación fueron reconocidas por Forbes, que se asoció con la firma de investigación de mercado Statista para encuestar a más de 25,000 personas respecto de sus relaciones bancarias. La evaluación y selección de las cooperativas de ahorro y crédito se basó en diversos factores, entre ellos, la confianza, los servicios de sucursales, los servicios digitales y el asesoramiento financiero. Según el artículo de Forbes, "los estadounidenses hicieron en general buenos comentarios sobre su nivel de satisfacción con sus instituciones bancarias, con puntuaciones promedio de 4.2 en una escala de uno a cinco. Pero los bancos no pueden conmover a las cooperativas de ahorro y crédito; estas cooperativas tuvieron una puntuación promedio en satisfacción de 4.5".

"La tendencia creciente entre los consumidores de elegir gastar su dinero bien ganado con marcas cuyo propósito y valores están en línea con los de ellos mismos es estimulante para nosotros. Como institución financiera impulsada por propósitos y sin fines de lucro, ansiamos que esta tendencia continúe. Animamos a más consumidores a elegir cooperativas de crédito impulsadas por propósitos para todas sus necesidades financieras. Estamos en buena compañía en la lista de Forbes de este año y felicitamos a nuestras importantes cooperativas de crédito colegas de Pensilvania por este honor: First Commonwealth Federal Credit Union (1), Police and Fire FCU (2), Citadel FCU (3), People's First FCU (4) y PSECU (5), respectivamente", agrega Szurgot.

ACERCA DE FIRST COMMONWEALTH FEDERAL CREDIT UNION

First Commonwealth Federal Credit Union es líder en innovación bancaria y es la mayor cooperativa de crédito de Lehigh Valley. First Commonwealth tiene como misión "posibilitar la persecución de la felicidad financiera"; sus valores centrales son "honestidad, integridad, generosidad, humildad, excelencia y respeto", y es una de las cooperativas de crédito mejor calificadas por la National Credit Union Administration (2020) y Forbes (2020). Con once centros financieros, un centro de banca digital y centro especializado en pequeñas empresas de primer nivel, First Commonwealth atiende a más de 67,000 miembros y 1,500 empresas en las comunidades en las que presta servicio. Como cooperativa financiera de propiedad de sus miembros y sin fines de lucro, First Commonwealth es líder en el mercado de servicios financieros B2C (empresa a consumidor) y B2B (empresa a empresa), y está comprometida con el crecimiento, la innovación, la tecnología y el servicio personal y amistoso desde 1959. First Commonwealth atiende a sus miembros con valores impulsados por propósitos y basados en misiones, para ayudarles a empoderar su persecución de la felicidad financiera.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198033/First_Commonwealth_Logo.jpg

FUENTE First Commonwealth Federal Credit Union

Related Links

http://www.firstcomcu.org



SOURCE First Commonwealth Federal Credit Union