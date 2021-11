FirstElement Fuel, a maior rede de abastecimento de hidrogênio do mundo, fecha a rodada da Série D de 105 milhões de dólares

"É muito animador ter parceiros que compartilham de nossa visão do que pode ser alcançado quando construímos uma rede de estações de hidrogênio", afirmou Joel Ewanick , fundador e CEO da FirstElement Fuel Inc. "Toda a equipe da FirstElement está extremamente grata por todo o suporte financeiro que estamos recebendo para que possamos continuar a construir nossa visão de uma rede de hidrogênio que atenda carros e caminhões pesados, como também expandir de 31 estações para pelo menos 80 nos próximos anos."

MUFG, Air Water, Nikkiso e JII se juntarão a Mitsui, Banco Japonês para Cooperação Internacional e Air Liquide como investidores da FirstElement. Além disso, a FirstElement recebeu mais de 125 milhões de dólares em financiamento público da Comissão de energia da Califórnia, da South Coast AQMD e da Bay Area AQMD.

A FirstElement inaugurou sua primeira estação de hidrogênio em dezembro de 2015 e, desde então, a empresa tem liderado o desenvolvimento de estações na Califórnia, abrindo o maior número de estações do estado e também as de maior capacidade de abastecimento do mundo. O financiamento da Série D é a maior rodada de capital privado levantado pela FirstElement Fuel até agora, e foi obtido logo após o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia e a Comissão de Energia da Califórnia terem implementado políticas destinadas a incentivar o investimento privado a desempenhar um papel mais significativo no desenvolvimento da infraestrutura de abastecimento de hidrogênio da Califórnia.

A FirstElement é inigualável ao oferecer a maior rede de estações de hidrogênio do mundo abastecida por hidrogênio líquido em vez de gasoso. A distribuição e o armazenamento de hidrogênio líquido são muito mais eficientes, o que está ajudando a reduzir o custo do hidrogênio no dispensador em 25%.

Em apenas seis anos, a FirstElement Fuel distribuiu hidrogênio suficiente para carros elétricos movidos a células de combustível percorrerem mais de 270 milhões de quilômetros com emissões zero, e evitou a geração de mais de 50 milhões de toneladas de CO2. Isso é apenas o começo, uma vez que as 31 estações da FirstElement, todas na Califórnia até agora, têm quebrado recordes diários e semanais com frequência.

Situação e uso da rede de hidrogênio da FirstElement Fuel Inc. na Califórnia Número de estações na rede 31

Número de posições de abastecimento (mangueiras) na rede 48

Capacidade da rede 16.500 kg/dia Quantidade de combustível distribuído ao longo da vida útil da rede (dezembro de 2015-presente) 2.668.334 939.390 kg preenchimentos Quantidade de combustível distribuído em 2021 YTD (acumulado anual) 700 mil 260 mil kg preenchimentos Quantidade de combustível distribuída em outubro de 2021 94 mil 42 mil kg Preenchimentos Quilômetros percorridos movidos a hidrogênio ao longo da vida útil da rede (dezembro de 2015-presente) 270 milhões quilômetros Emissões de carbono evitadas ao longo da vida útil da rede (dezembro de 2015-presente) 50 milhões kg Recorde diário de vendas 3.968 1.635 kg preenchimentos Recorde semanal (período de sete dias) de vendas 23.719 10.210 kg preenchimentos

Sobre a FirstElement Fuel Inc

A FirstElement Fuel Inc é uma empresa com sede na Califórnia fundada em 2013 para fornecer hidrogênio seguro e confiável no varejo para clientes de veículos elétricos com células de combustível. A empresa é a desenvolvedora, proprietária e operadora da marca True Zero de estações de hidrogênio de varejo, que atualmente representa a maior rede de estações de hidrogênio de varejo do mundo.

Saiba mais sobre nossa rede True Zero em truezero.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680507/FirstElement_Fuel_Hydrogen_Station_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680508/FirstElement_Fuel_Hydrogen_Station_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680509/FirstElement_Fuel_Livermore_Hub.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/788388/FirstElement_Fuel_Logo.jpg

FONTE FirstElement Fuel

SOURCE FirstElement Fuel