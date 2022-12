Fischer Group International (FGI) rejoint la famille HR Path

PARIS, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- HR Path est ravi d'accueillir FGI (Fischer Group International) dans le Groupe pour renforcer son pôle 'Advise' en Europe.

HR Path, acteur global RH, accompagne depuis 21 ans les sociétés dans leurs projets de transformation digitale dans le monde entier.

FGI & HR Path Team : Philippe Adalbert de Martaizé, Carlo Fischer, François Boulet, Peter Fischer

FGI est une société de conseil allemande spécialisée dans le développement du leadership et le conseil en ressources humaines depuis plus de 30 ans.

"Nous sommes heureux de renforcer notre présence en Allemagne et dans la région DACH, qui est essentielle pour nous. Nous souhaitons également la bienvenue à Carlo Fischer, partenaire de HR Path, qui devient le responsable de HR Path Allemagne." déclare François Boulet, associé fondateur HR Path.

"Cette acquisition est stratégique pour consolider le développement international de nos services de conseil, qui sont en pleine expansion actuellement. L'acquisition de FGI nous permettra de développer de nouvelles capacités en matière de programmes de leadership, de transformation culturelle et de coaching. Nous proposerons également la plateforme numérique FGI à nos clients dans le monde entier." ajoute Philippe Adalbert de Martaizé, associé HR Path et Directeur de la branche "Advise".

"En tant que membre du groupe HR Path, nous avons la possibilité d'élargir notre offre et de renforcer nos activités internationales grâce aux compétences du groupe. L'expertise de HR Path en matière de solutions RH numériques créera des synergies avec nos solutions numériques existantes, ce qui nous permettra d'offrir les meilleurs services possibles dans ce domaine. Nos employés bénéficieront de nouvelles opportunités de carrière, d'un plus large éventail de projets et feront partie d'une plus grande équipe de consultants pour répondre aux besoins de nos clients." conclut Carlo Fischer, associé FGI.

Fischer Group International est un cabinet de conseil en management international de premier plan, basé à Hambourg, représenté au niveau international et accompagnant des entreprises de toutes tailles depuis plus de trois décennies.

Les trois principaux domaines d'expertises sont : le coaching des dirigeants, le développement du leadership et la gestion du changement, avec une expertise particulière dans les solutions numériques pour la transformation et le leadership.

