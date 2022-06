Fishbrain lève des fonds grâce à la plateforme de crowdfunding Seedrs

Johan Attby, PDG de Fishbrain , a commenté : « Fishbrain connaît une croissance rapide et développe une plateforme pour le plus grand loisir au monde, la pêche sportive. Nous avons déjà plus de 14 millions d'utilisateurs enregistrés sur Fishbrain et nous sommes le numéro un sur le marché américain où 55 millions de personnes pêchent chaque année et dépensent 50 milliards de dollars pour le faire. Pour accélérer cette croissance, nous allons maintenant lancer une ronde de négociations afin que notre communauté puisse investir aux côtés de nos investisseurs mondiaux de renom tels que Northzone, B Capital et Softbank, et bénéficier des avantages non seulement de notre service, mais aussi en tant qu'actionnaires. »

Déjà cette année, Fishbrain a embauché un nouveau directeur financier et lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour la communauté, telles que : Fishbrain Reeled , un résumé des faits saillants de l'année en matière de pêche pour les membres de la communauté (ainsi que des conseils sur la façon de progresser) ; les meilleures pratiques en matière de remise à l'eau des prises ; l'intégration des règles de pêche intégrées (règlements de pêche par État en Amérique du Nord) dans l'application et le site Web, après l' acquisition de 2021 ; et un partenariat avec Aspira , le plus grand fournisseur de logiciels de gestion des permis de chasse et de pêche en Amérique du Nord, afin d'améliorer les efforts de conservation.

En 2021, Fishbrain a continué d'évoluer grâce à une combinaison de financement, de nouvelles fonctionnalités et de partenariats stratégiques. En mars de l'année dernière, Fishbrain a levé 31 millions de dollars , ce qui l'a aidé à élargir sa base d'utilisateurs et à embaucher dans toute l'entreprise sur plusieurs sites aux États-Unis et en Europe. Fishbrain a poursuivi le développement de l'application avec l'introduction des cartes des profondeurs Navionics HD de Garmin. De plus, Fishbrain a renforcé l'équipe de direction de l'entreprise avec l'ajout de Stina Granberg au poste de directrice de l'exploitation , ainsi que Maria Hedengren (ex-PDG de Readly), Karim Abdel-Ghaffar (partenaire fondateur de Westerly Winds) et Dylan Bolden (Boston Consulting Group, directeur général et associé principal), qui ont rejoint le conseil d'administration .

Des entreprises comme Revolut et Mindful Chef ont également levé des fonds grâce à Seedrs alors qu'elles connaissaient toutes deux une croissance rapide ; Revolut est aujourd'hui l'une des fintechs les plus précieuses d'Europe, et Mindful Chef a été racheté par Nestlé en 2020.

À propos de Fishbrain

Fishbrain est l'application mobile, le réseau social et la plateforme de commerce social les plus populaires au monde pour les amateurs de pêche. Avec plus de 14 millions d'utilisateurs enregistrés à travers le monde, l'application gratuite permet de créer la meilleure expérience de pêche possible en fournissant à chacun, qu'il soit débutant ou professionnel, les outils, les informations, le soutien et le matériel de pêche nécessaires pour profiter pleinement du loisir le plus populaire au monde. La carte interactive de l'application aide les pêcheurs à trouver de nouveaux points de pêche et à voir ce que d'autres personnes attrapent, avec quel appât et où précisément.

Fishbrain, dont le siège social est à Stockholm, perturbe un secteur qui est resté traditionnel, non seulement en rendant la pêche plus accessible, mais aussi en uniformisant les règles du jeu pour le nombre croissant de femmes, de minorités et de jeunes qui cherchent à pratiquer ce sport. La startup a été désignée deux fois par WIRED comme l'une des startups les plus dynamiques d'Europe, et a encouragé une communauté passionnée et collaborative, en les aidant à améliorer leur technique et en leur fournissant les outils et le matériel nécessaires pour réussir.

Fishbrain Shop, le marché en ligne et dans l'application de Fishbrain, permet aux utilisateurs de trouver et d'acheter le meilleur matériel de pêche parmi plus de 350 des marques les plus respectées au monde. Avec d'autres fonctionnalités telles que la reconnaissance des espèces de poissons, la cartographie marine (fournie par Garmin/Navionics), les prévisions, les recommandations d'appâts et plus encore, Fishbrain est devenu l'un des outils les plus précieux et les plus gratifiants de la boîte à outils d'un pêcheur. Fishbrain valorise la pêche responsable, en soutenant une approche de remise à l'eau des prises et la récolte durable des espèces de poissons.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fishbrain.com .

À propos de Seedrs

Seedrs est une plateforme d'investissement en ligne de premier plan. Elle permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions dans des entreprises privées, et aux entrepreneurs ambitieux d'obtenir des investissements pour leurs entreprises tout en construisant des communautés dans le processus.

Depuis son lancement en 2012, Seedrs a financé plus de 1 600 transactions, avec plus de 1,9 milliard de livres sterling investies sur la plateforme à ce jour.

Les entreprises qui ont réussi à lever des fonds auprès de Seedrs comprennent Revolut, Perkbox, Wealthify (vendu à Aviva), Tandem, FreeAgent (vendu à RBS), Allplants, Stamplay (vendu à Apple), Chapel Down, Assetz Capital, Courier (vendu à Mailchimp), THIS, Humble Grape, JAJA Finance et Mindful Chef (vendu à Nestlé).

Seedrs est soutenu par les principaux investisseurs institutionnels européens, ainsi que par plus de 4 600 de ses propres clients.

Pour plus d'informations, consultez le site Web www.seedrs.com .

