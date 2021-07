Fisher Investments lança um grupo de clientes qualificados na Austrália

SYDNEY, 9 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Fisher Investments, uma das maiores consultorias independentes de investimento do mundo, registrada e remunerada por cada serviço, anunciou que começará a oferecer serviços de gestão de investimentos para clientes privados australianos de alto patrimônio líquido por meio de uma subsidiária. A subsidiária, a Fisher Investments Australasia Pty Ltd, que atende clientes institucionais na Nova Zelândia e Austrália desde 2013, agora se expandirá para atender indivíduos e famílias. A subsidiária utilizará a marca registrada, Fisher Investments Australia® com investidores qualificados na Austrália.

A Austrália é o 16º novo mercado internacional de investidores qualificados em que a Fisher Investments entrou, e a empresa está se preparando para um crescimento ainda maior no futuro. "Estamos honrados em ajudar investidores qualificados australianos de alto patrimônio líquido a atingir suas metas financeiras por meio de nossos serviços de gestão de portfólio personalizados, modelo de atendimento ao cliente de nível internacional e estrutura que sempre coloca os interesses de nossos clientes em primeiro lugar. Mas ainda há muitas outras famílias em todo o mundo que precisam de nossa assistência em investimentos para atingir seus objetivos financeiros, e planejamos continuar a crescer agressivamente em novos mercados para atender às suas necessidades", afirma o CEO da Fisher Investments, Damian Ornani.

Carrianne Coffey, Vice-presidente executiva sênior da Fisher Investments, responsável pelas operações internacionais de investidores qualificados da empresa, complementa: "Após anos de planejamento, estamos entusiasmados em começar a trabalhar com as famílias australianas. Nossa dedicação em colocar em primeiro lugar os interesses de nossos clientes se provou bem-sucedida em todos os lugares em que operamos, e esperamos ajudar os investidores australianos a atingir suas metas financeiras com serviços ímpares, educação contínua e gerenciamento personalizado de portfólio."

A Fisher Investments Australia® terá sua base de operações em Sydney e planeja começar a abordar clientes em potencial até o meio do ano. A empresa está contratando ativamente candidatos a cargos de vendas, serviço e operações e oferece generosos planos de remuneração, benefícios interessantes e planos de carreira flexíveis. Para obter informações sobre oportunidades de carreira em todas as filiais da Fisher Investments, acesse www.fishercareers.com.

A Fisher Investments é uma consultoria independente de investimentos de taxa única sediada nos Estados Unidos. Em 31/3/2021, a Fisher Investments e suas subsidiárias gerenciam mais de USD 169 bilhões em ativos — mais de USD 109 bilhões para investidores norte-americanos qualificados, USD 40 bilhões para investidores institucionais, USD 17 bilhões para investidores qualificados europeus e USD 1 bilhão para planos de aposentadoria de negócios de pequeno a médio porte nos EUA. A Fisher Investments mantém quatro grupos de negócios principais, que atendem a uma base global de clientes com investidores diversos: investidor qualificado norte-americano, cliente qualificado internacional e Soluções 401(k). Fundador e Presidente executivo, Ken Fisher escreveu a coluna "Portfolio Strategy" da Forbes de 1984 a 2016, tornando-o o colunista mais longevo na história da revista. Nos últimos anos, as colunas de Ken foram consistentemente publicadas nos principais meios de comunicação de quase todos os países da Europa Ocidental, bem como nos países asiáticos, abrangendo mais países e mais volume do que qualquer outro colunista, de qualquer tipo, na história. Ken também escreveu 11 livros, incluindo quatro best-sellers do New York Times sobre finanças e investimentos. Para mais informações sobre a Fisher Investments, acesse www.fisherinvestments.com.

Fisher Investments Australia® é uma marca comercial da Fisher Investments Australasia Pty Ltd (ABN 86 159 670 667, AFSL 433312 ) que oferece serviços apenas para clientes de atacado e terceiriza a gestão do portfólio para sua empresa controladora, a Fisher Investments. Investir em ações e outros produtos financeiros envolve o risco de perda. A Fisher Investments Australasia Pty Ltd foi fundada em 2013 e tem sede em Sidney.

