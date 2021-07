Fisher Investments lanceert Private Client Group in Australië

Firma zet snelle wereldwijde expansie voort om Australische vermogende cliënten vermogensbeheer aan te bieden van institutioneel niveau

SYDNEY, 9 juli 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, een van 's werelds grootste onafhankelijke geregistreerde fee-only beleggingsadviseurs, heeft aangekondigd dat het via een dochteronderneming beleggingsbeheerdiensten zal gaan bieden aan Australische vermogende particuliere cliënten. De dochteronderneming, Fisher Investments Australasia Pty Ltd, bedient sinds 2013 institutionele relaties in Nieuw-Zeeland en Australië en zal haar diensten nu uitbreiden voor particulieren en gezinnen. De dochteronderneming zal de handelsnaam Fisher Investments Australia® gebruiken voor particuliere cliënten in Australië.

Australië is de 16e nieuwe internationale markt voor particuliere cliënten waar Fisher Investments actief is, en de onderneming bereidt zich voor op nog meer groei in de toekomst. "Voor ons is het een eer om Australische vermogende particuliere cliënten te kunnen helpen om hun financiële doelstellingen te bereiken via onze op maat gemaakte diensten voor portefeuillebeheer, ons dienstverleningsmodel van wereldklasse en onze structuur die de belangen van onze cliënten altijd vooropstelt. Maar er zijn nog veel meer gezinnen over de hele wereld die onze investeringshulp nodig hebben om hun financiële doelstellingen te bereiken. We zijn van plan om explosief te blijven groeien in nieuwe markten om aan hun behoeften te voldoen," aldus Damian Ornani, CEO van Fisher Investments.

Carrianne Coffey, Senior Executive Vice President van Fisher Investments en verantwoordelijk voor de internationale activiteiten van de firma op het gebied van particuliere cliënten, deelde het volgende mee: "Na jaren van planning zijn wij verheugd om met Australische gezinnen te gaan werken. Onze toewijding om de belangen van onze cliënten voorop te stellen is succesvol gebleken overal waar we actief zijn, en we kijken ernaar uit om Australische beleggers te helpen hun financiële doelstellingen te bereiken met een ongeëvenaarde service, continue voorlichting en portefeuillebeheer op maat."

Fisher Investments Australia® zal haar activiteiten in Sydney vestigen en is van plan om tegen het midden van het jaar te beginnen met het werven van potentiële cliënten. Het bedrijf is actief bezig met het werven van kandidaten voor sales-, service- en operationele functies en biedt genereuze beloningsregelingen, interessante arbeidsvoorwaarden en een flexibel loopbaanparcours. Meer informatie over de carrièremogelijkheden bij alle Fisher Investments vestigingen is te vinden op www.fishercareers.com.

Over Fisher Investments

Fisher Investments is een onafhankelijke fee-only beleggingsadviseur en gevestigd in de Verenigde Staten. Per 31 maart 2021 beheren Fisher Investments en haar dochterondernemingen meer dan $ 169 miljard aan vermogen: $ 109 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, $ 40 miljard voor institutionele beleggers, $ 17 miljard voor Europese particuliere beleggers en $ 1 miljard voor Amerikaanse pensioenregelingen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Fisher Investments telt vier belangrijke businessgroepen die een internationale clientèle van uiteenlopende beleggers bedienen: US Private Client, Institutional, Private Client International en 401(k) Solutions. Ken Fisher, oprichter en bestuursvoorzitter, schreef de Forbes-column "Portfolio Strategy" van 1984 tot 2016, waarmee hij de langst actieve columnist in de geschiedenis van het tijdschrift is. In de afgelopen jaren hebben Kens columns constant in de meest vooraanstaande mediakanalen van bijna alle West-Europese landen en diverse Aziatische landen gestaan. Hij bereikte daarmee meer landen en een groter volume dan enige andere columnist in de geschiedenis. Ken is ook auteur van 11 boeken, waaronder vier bestsellers over financiën en beleggen in de New York Times. Meer informatie over Fisher Investments is te vinden op www.fisherinvestments.com.

Over Fisher Investments Australia ®

Fisher Investments Australia® is een handelsmerk van Fisher Investments Australasia Pty Ltd (ABN 86 159 670 667, AFSL 433312), dat uitsluitend diensten verleent aan cliënten in het wholesale-segment en het portefeuillebeheer uitbesteedt aan haar moedermaatschappij, Fisher Investments. Beleggen in aandelen en andere financiële producten houdt een risico op verlies in. Fisher Investments Australasia Pty Ltd werd opgericht in 2013 en is gevestigd in Sydney.

