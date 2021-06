Fisher Investments remporte le prix « US Equities » 2021 aux Swiss Sustainable Funds Awards

Le fonds Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund de Fisher Investments, la société mère de Fisher Investments France, a remporté le prix « US Equities » 2021 lors des Swiss Sustainable Funds Awards. Ce prix récompense les fonds d'actions américaines les plus performants et les plus engagés dans des pratiques d'investissement socialement responsable. Les lauréats des Swiss Sustainable Funds Awards sont sélectionnés par un comité indépendant, qui évalue les fonds et les gestionnaires d'actifs sur la base de facteurs qualitatifs et quantitatifs, tels que le processus d'investissement, les objectifs de durabilité, la qualité de l'équipe de gestion et l'historique de performance. Le fonds Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund de Fisher Investments investit dans de petites capitalisations américaines de valeur et de croissance conformément aux perspectives de marché et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la société.

« Nous sommes fiers de recevoir ce prix, qui témoigne de l'engagement indéfectible de notre société en faveur de l'investissement durable et contribue à dynamiser nos équipes alors que nous continuons à développer nos capacités ESG pour les années à venir », a déclaré Justin Arbuckle, Vice Président exécutif senior du Groupe Institutionnel chez Fisher Investments. Il ajoute : « L'investissement responsable est une priorité pour Fisher Investments. Notre processus d'investissement top-down mondial est bien adapté à l'intégration ESG, car les considérations d'investissement ESG les plus répandues sont souvent de nature macro. »

Damian Ornani, PDG de Fisher Investments, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été récompensés dans le cadre des prestigieux Swiss Sustainable Funds Awards. Fisher Investments croit depuis longtemps à la collaboration avec ses clients pour développer des stratégies qui répondent à leurs objectifs financiers, environnementaux et sociaux. Ce prix reflète le formidable travail que nos employés accomplissent au nom de nos clients. »

Cette récompense fait suite à d'autres distinctions reconnaissant l'engagement de Fisher Investments à offrir des stratégies d'investissement ESG exceptionnelles aux clients institutionnels du monde entier. Récemment, la stratégie d'actions Institutional Emerging Markets ex-Fossil Fuels de Fisher Investments a reçu le prestigieux prix « Climetrics » du meilleur fonds climatique décerné par le CDP (mars 2021) ainsi que l'EcoLabel autrichien (avril 2020).

La philosophie ESG de Fisher Investments utilise à la fois des facteurs top-down et bottom-up pour aider les clients à atteindre la performance d'investissement souhaitée, tout en investissant en vue d'améliorer les conditions environnementales et sociales à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur l'approche du Groupe Institutionnel de Fisher Investments en matière d'investissement ESG, veuillez consulter le site suivant : https://institutional.fisherinvestments.com/en-us .

À propos de Fisher Investments France

Fisher Investments France est le nom commercial utilisé par la succursale de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl externalise les décisions au jour le jour relatives à la stratégie de portefeuille à sa société mère, Fisher Investments, établie aux États-Unis et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Pour en savoir plus sur Fisher Investments France, rendez-vous sur le site www.fisherinvestments.fr.

À propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une société de conseil en investissement indépendante rémunérée par honoraires. Au 31 mars 2021, Fisher Investments et ses filiales gèrent des actifs évalués à plus de 169 milliards de dollars, dont plus de 109 milliards de dollars pour les investisseurs privés nord-américains, 40 milliards de dollars pour les investisseurs institutionnels, 17 milliards de dollars pour les investisseurs privés britanniques et européens et 1 milliard de dollars pour les régimes de retraite des petites et moyennes entreprises américaines. Fisher Investments dispose de quatre principaux groupes d'activités : Clients privés américains, Institutionnels, Clients privés internationaux et Solutions 401(k), qui servent une clientèle mondiale d'investisseurs divers. Le fondateur et président exécutif Ken Fisher a rédigé la rubrique « Portfolio Strategy » de Forbes de 1984 à 2016, ce qui fait de lui le plus long chroniqueur en continu de l'histoire du magazine. Ces dernières années, les chroniques de Ken ont été publiées régulièrement dans les principaux médias de presque tous les pays d'Europe occidentale ainsi que dans de grands pays asiatiques. Il a ainsi été publié dans plus de pays et produit plus de volume que tout autre chroniqueur dans l'histoire. Ken est également l'auteur de 11 livres, dont quatre best-sellers du New York Times sur la finance et l'investissement. Pour plus d'informations sur Fisher Investments, veuillez consulter le site www.fisherinvestments.com .

SOURCE Fisher Investments