Fisher Yu, da Hisense: TV a laser entra na era TriChroma em 2021

Como catalisador mundial no setor de eletrônicos de consumo, a CES atrai muita atenção todos os anos. Afetada pela epidemia, a CES 2021 realiza seu primeiro evento virtual da história. A Hisense estreia na Consumer Electronics Show 2021 às 7:00 do dia 11 de janeiro. Como de costume, a maior atração da CES será o lançamento dos modelos de TV a laser da Hisense mais recentes. Este ano não será exceção, e a Hisense lança oficialmente a TV a laser TriChroma com tamanhos de tela que variam de 75 a 100 polegadas.

O que há de tão especial na TV a laser TriChroma? Na coletiva de imprensa, o Dr. Liu Xianrong, diretor científico da divisão de telas da Hisense, explicou que o modelo TriChroma de TV a laser adota uma nova arquitetura de fonte de luz a laser RGB. Os lasers de cores diferentes são agrupados separadamente e bem controlados, o que resulta em um desempenho de cores mais puras. A solução DLP de alta qualidade atinge um brilho de imagem de 430-nit, superior ao de uma TV normal.

"De cores duplas para cores completas, alcançamos uma melhoria de 128% na cor RGB original. O padrão mais alto na escala de cores para TV pode atingir 107% BT2020. As três fontes primárias de luz colorida, com pureza de cor extremamente alta, oferecem um desempenho de cor surpreendente. A abrangência da escala de cores pode atingir até 151% do padrão de cores de filmes DCI-P3, que é quase 50% superior ao de cinema de alta qualidade." O Dr. Liu Xianrong disse que a experiência de produto oferecida pela TV a laser TriChroma padrão melhorou significativamente.

"A Hisense definiu dois requisitos cruciais para as exigências de visualização imersiva: presença e experiência para equipamentos que precisam satisfazer a imersão familiar." O Dr. Liu Xianrong explica que a TV a laser marca sua presença com uma tela gigante. Especificamente, uma com tamanho mínimo de 75 polegadas; uma com abrangência de cores totais em padrão DCI-P3 e brilho superior a 350 nits; e um modelo que dá vida à experiência de assistir de perto com conforto para os olhos. Como uma TV na era da AIoT, a TV a laser também satisfaz os requisitos do desejo das famílias por interação e entretenimento. Por exemplo, as novas TVs a laser são equipadas com câmeras inteligentes com IA para oferecer interação extrema, como karaokê on-line e ginástica.

Desde a primeira TV a laser de 100 polegadas da Hisense, lançada em 2014, a resolução melhorou de 2K para 4K; a fonte de luz evoluiu do laser-fósforo para laser de cores duplas, depois laser TriChroma; e o tamanho aumentou de 75 para 100 polegadas e agora para 300 polegadas! Em apenas seis anos, todas essas atualizações e avanços de produtos foram alcançados.

As possibilidades de telas a laser estão sendo aceleradas mais do que nunca. De acordo com os números, as vendas internacionais de TVs a laser da Hisense aumentaram 288% em 2020 com relação a 2019, com grande desempenho em 17 países em todo o mundo, incluindo Estados Unidos, México e Austrália. Na China, três modelos de TV a laser da Hisense estão na lista dos 10 mais vendidos de 2020. Simultaneamente, a entrada da Samsung, Sony, LG e outros fabricantes líderes mundiais também trouxe uma nova vitalidade para essa nova tecnologia de telas, dominada pela China. O escritório de pesquisa de eletrônicos de consumo da Câmara de Comércio de Eletrônicos da China pesquisou consumidores de TV nos últimos três anos e os resultados mostraram que a TV a laser teve a maior taxa de recomendação, 70%, superando muito a média de 54% do setor.

Como uma categoria de TV totalmente nova, lançada na CES há apenas cinco anos, a TV a laser passou de um nicho de mercado para um mercado de massa do ponto de vista do mercado, consumidores e fabricantes. A tecnologia de telas a laser está demostrando as características da lei de Moore, e o crescimento explosivo do mercado está prestes a começar.

A Hisense também lançará uma TV a laser com tela sônica, uma TV a laser comercial com mais de 10.000 lúmens e uma TV a laser com tela que se desenrola sozinha ("self-rising") produzida em massa, levando a tecnologia de telas a laser em direção a um novo marco, disse Fisher Yu.

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1417917/In_2021_a_leader_laser_display_industry_Hisense_bring_Laser_1.jpg

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1417918/In_2021_a_leader_laser_display_industry_Hisense_bring_Laser.jpg

