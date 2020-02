Fit Anywhere e Movement impulsionam treinamento funcional residencial no Brasil

Para contribuir nesse cenário, a Movement, maior fabricante de equipamentos fitness do Brasil, expandiu sua parceria com a Fit Anywhere , startup fitness com a missão de transformar a vida das pessoas, ao criar em conjunto uma Academia in a Box.

O Banco Multifuncional Fit Anywhere é uma caixa com a função de um banco reclinável para exercícios e que possui mais de 15 equipamentos acoplados e pode ser usado por até quatro pessoas simultaneamente. O objetivo é democratizar as academias em condomínios, hotéis e empresas, com o melhor custo x benefício e fácil utilização através dos treinos em conjunto com o aplicativo da startup.

"Com essa parceria com a Fit Anywhere rompemos a barreira da necessidade de grandes espaços, trazendo o melhor em treinamento funcional presente em grandes academias e espaços especializados, para locais com pouco ou nenhum espaço dedicado como é o caso dos fitness centers de condomínios e, principalmente, os que têm um pequeno salão de festas ou jardim, mas que pode virar um local para qualidade de vida dos moradores, sem sair do seu conforto e segurança", comenta Vitor Xavier, gerente de produtos da Movement.

A Movement é líder sul-americana no fornecimento de tecnologia e equipamentos para o treino, e tem contribuído para o crescimento dessa modalidade, melhorando a experiencia de treino funcional dentro de grandes redes de academias e mycrogyns. "Nesse sentido é que estamos trazendo a proposta do Banco Multifuncional que permite um ou mais usuários treinarem juntos em um pequeno espaço num salão ou jardim, apenas deslocando o banco, que é móvel, e utilizando seus acessórios orientados pelo aplicativo".

O Banco permite uma enorme variedade de treinos com uma biblioteca de mais de 180 exercícios, talvez uma das maiores do mercado. Cada parte do banco multifuncional é pensada para uma funcionalidade. Com um kit de acessórios integrado com banco, por exemplo, diferentes pontos de ancoragem de elásticos mudam vetores de força, além de elásticos com diferentes cargas que aliados a jogo de dumbells e um encosto reclinável, compõem um arsenal de ferramentas para diversificar e melhorar a experiência de treino sozinho ou entre amigos, de iniciantes a avançados.

Hub de serviços em condomínios

Outro objetivo é auxiliar as administradoras, para se transformarem em um hub de serviços e o aplicativo da Fit Anywhere é a primeira grande aposta. Integrados no próprio aplicativo das administradoras, a meta é atender mais de 8 mil condomínios nos próximos 5 anos.

"Todo prédio ou todo hotel que tem uma sala micro pode ter uma academia. Estamos trabalhando em uma versão menor do aparelho, um kit com alguns equipamentos para que as pessoas possam fazer as atividades até dentro do quarto de um hotel. Outra forma de monetizar são os treinos personalizados, que vamos lançar em breve", explica o CEO da Fit Anywhere, Pedro Kauffman. O app tem versão trial, com oferta de conteúdo e dicas de saúde e bem-estar.

Parcerias e projetos sociais

Com foco no lado social, a Fit Anywhere e a Up gestão Esportiva se uniram à Nescau, que idealizou o projeto Jogadeira. Utilizando a metodologia de treinamento do Instituto Esporte e Educação da campeã olímpica Ana Moser, a startup encarou o desafio de tornar o projeto sustentável, com o mindset startupeiro.

O desafio envolveu a criação de soluções para crianças dentro dos condomínios para combater o confinamento infantil, desenvolvendo o fomento ao esporte. Através da Gerando Falcões, o projeto tem como meta construir 2 quadras por ano em áreas carentes.

Sobre a Fit Anywhere

A Fit Anywhere é uma startup que começou a revolucionar o mercado fitness focado inicialmente em prédios residenciais e hotéis. Com uma oferta personalizada para academias em condomínios residenciais, a empresa customiza conforme as necessidades dos locais, como o número de aparelhos e disponibilização nos locais de treino. Através de um aplicativo, compartilha informações com todos os moradores, que ficam sabendo em tempo real o que está acontecendo.

No mercado desde 2016, a Fit Anywhere veio para impactar saúde e bem-estar dentro de casa, dentro de um hotel. O aplicativo é adquirido pelo síndico através da administradora de condomínio ou via app da Fit Anywhere nas lojas de aplicativos dos smartphones e disponibilizado aos moradores. Assim, é possível monitorar o uso dos aparelhos e saber a utilização de um determinado aparelho que o usuário programou para utilizar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1085385/Banco_Fit_em_uso.jpg?p=original

FONTE Fit Anywhere

SOURCE Fit Anywhere