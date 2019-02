Fitch attribue à ADNOC une notation de crédit autonome AA+ et une notation de défaut à long terme AA

Ces notations de première classe mettent en évidence la production élevée en amont d'ADNOC ainsi que des réserves importantes, une rentabilité élevée, un modèle commercial axé sur le commerce, une intégration en aval et un profil financier conservateur

De bonnes notations de crédit soulignent de la part d'ADNOC une gestion plus proactive de la valeur de son capital et de son portefeuille d'actifs, tout en validant sa stratégie de croissance intelligente à l'horizon 2030

Ces notations soulignent l'engagement d'ADNOC envers les principes de transparence et de bonne gouvernance d'entreprise

La compagnie pétrolière nationale d'Abou Dabi (ADNOC) a annoncé aujourd'hui que Fitch Ratings (Fitch) avait attribué au groupe ADNOC une notation de crédit autonome AA+. Selon Fitch, cette notation met en évidence la production élevée en amont de la société, ainsi que des réserves importantes, une rentabilité élevée, un modèle commercial axé sur le commerce, une intégration en aval et un profil financier conservateur. Cette notation, a déclaré Fitch, se situe à la limite supérieure du spectre de notation de l'agence pour toutes les sociétés pétrolières et gazières.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/823631/ADNOC.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/823632/ADNOC_Credit_Rating.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/823633/ADNOC_High_Credit_Rating.jpg )



Fitch a également attribué à ADNOC une notation de défaut à long terme (IDR) AA avec une perspective stable, conforme à la notation souveraine d'Abou Dabi, reflétant ainsi l'évaluation de Fitch quant aux liens étroits existant entre ADNOC et le gouvernement d'Abou Dabi.

Les notations de crédit autonome et de défaut à long terme sont les notations les plus élevées attribuées actuellement par Fitch à toutes les sociétés pétrolières et gazières du monde.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre d'État des Émirats arabes unis et PDG du groupe ADNOC, a déclaré : « L'annonce faite aujourd'hui par Fitch, l'une des principales agences de notation mondiales, reconnaît les ressources de premier ordre, la forte performance opérationnelle et financière, le profil financier solide et le modèle d'investissement rigoureux d'ADNOC. Ces notations, les meilleures du secteur, reflètent également notre approche plus ouverte et plus flexible en matière de partenariats stratégiques et de gestion plus efficace et active de notre capital et de nos actifs, tout en validant les ambitions audacieuses que nous avons définies pour ADNOC dans le cadre de notre stratégie progressive à l'horizon 2030.

« Ces notations renforcent la transparence pour toutes nos parties prenantes, y compris nos actionnaires, nos partenaires, nos investisseurs, nos prêteurs et nos employés, tandis que nous cherchons à gérer de manière plus proactive nos ressources, nos actifs et notre capital afin de dégager une plus grande valeur de chaque molécule d'hydrocarbure que nous produisons. Ces notations élevées témoignent de la transformation d'ADNOC, sous la direction éclairée des dirigeants des ÉAU, ainsi que du travail acharné et du dévouement de nos employés, qui ont contribué à la croissance soutenue d'ADNOC depuis sa création. »

Les nouvelles notations de Fitch valident la stratégie de croissance intelligente d'ADNOC à l'horizon 2030, étayée par une orientation commerciale inébranlable et une culture axée sur la performance. Au cours des trois dernières années, l'évolution progressive d'ADNOC a été marquée par un certain nombre d'étapes significatives. La société a consolidé ses activités et unifié son identité de marque, est entrée sur les marchés mondiaux des capitaux pour la première fois, a complété le tout premier PAPE d'une entreprise ADNOC, a ouvert ses concessions à de nouveaux partenaires stratégiques, a lancé un appel d'offres pour de nouveaux blocs d'exploration pour la première fois de l'histoire d'Abou Dabi, a lancé l'industrie non conventionnelle des ÉAU, s'est engagée dans une stratégie gazière ambitieuse visant tout d'abord l'autosuffisance, puis la transition, pour devenir un exportateur net de gaz naturel, a lancé une expansion majeure de ses activités en aval pour une valeur de 45 milliards de dollars, a entrepris une transformation numérique complète et a pris les premières mesures pour se développer à l'international. Guidée par les piliers stratégiques Personnel, Performance, Rentabilité et Efficacité, ADNOC crée une culture d'entreprise dynamique qui optimise les ressources, optimise la valeur et encourage les talents. En 2018, ADNOC a atteint son objectif de capacité de production de 3,5 millions de bbl/j et a été désignée le mois dernier comme la marque la plus profitable du Moyen-Orient.

ADNOC a entrepris cet exercice de notation dans le cadre de sa nouvelle approche visant à élargir son univers de partenaires et d'investisseurs, ainsi qu'à gérer plus activement ses actifs et son capital. Au cours des dernières années, ADNOC a élargi son éventail et son type de partenaires, au-delà des sociétés traditionnelles du secteur de l'énergie et de la pétrochimie, pour inclure également de nouveaux partenaires et investisseurs de la communauté mondiale financière et de l'investissement. Bien qu'ADNOC ne prévoie pas d'émettre d'obligations au niveau du portefeuille du Groupe, ces notations de crédit permettront un meilleur accès à une base d'investisseurs plus internationale et lui fourniront davantage d'options de financement intelligentes.

Bank of America Merrill Lynch et Citigroup ont conseillé ADNOC au cours du processus de notation.

À propos d'ADNOC

ADNOC est un groupe majeur et diversifié de sociétés énergétiques et pétrochimiques produisant plus de 3 millions de barils de pétrole et 3 milliards de mètres cube de gaz brut par jour. Ses activités intégrées en amont, en intermédiaire et en aval sont exercées par 14 filiales spécialisées et coentreprises. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.adnoc.ae. Pour plus d'informations : media@adnoc.ae.

