Fitmint, une start-up 'Move-to-Earn' basée sur le web3, réalise une première levée de fonds de 1,6 million de dollars US menée par General Catalyst

Fitmint emploiera cette somme pour recruter et développer ses équipes, pour le marketing et pour l'optimisation de l'infrastructure technologique. La start-up a pour objectif de générer un chiffre d'affaires de 12 à 15 millions de dollars US d'ici la fin de l'exercice fiscal en cours, à savoir l'exercice fiscal 2022-2023. Avec plus de 100 000 membres sur Twitter et Discord issus de plus de 50 pays du monde, 85 pour cent de ses utilisateurs rejoignent l'application et brûlent des calories chaque jour.

Concernant la levée de fonds, Rohit Sharma, co-fondateur et PDG de Fitmint a déclaré : « Chez Fitmint, nous sommes heureux et satisfaits de recevoir notre tout premier financement initial, qui va jouer un rôle majeur dans la conduite et le renforcement de notre mission et de notre vision pour créer un monde où des milliards de personnes retrouvent la forme physique chaque jour tout en étant intégrés à la salle de sport web3 de façon fluide. »

Viren Baid, cofondateur de Fitmint, a ajouté : « Chez Fitmint, nous cherchons à inciter les gens à adopter un mode de vie sain et actif tout en les intégrant au monde merveilleux du web3 ; et la levée de fonds en cours constitue une étape importante dans cette direction. Nous relions l'activité quotidienne essentielle d'une personne au web3, ce qui nous permet d'élargir l'adoption du web3 de la façon la plus fluide possible. Avec Fitmint, la révolution de la remise en forme vient de commencer et devrait aller encore plus loin à l'avenir. »

« Ce n'est un secret pour personne : les éditeurs de logiciels qui connaissent la croissance la plus rapide de nos jours viennent du monde entier, y compris d'Inde, a déclaré Anand Chandrasekaran, associé chez General Catalyst. Le thème du 'fabriqué en Inde à destination du monde', qui concerne des produits de haute qualité fabriqués par les fondateurs les plus ambitieux, affiche un nombre croissant d'adeptes. Nous croyons que la catégorie web3/Crypto a vocation à devenir l'une des catégories dans laquelle ces fondateurs choisiront d'évoluer. »

